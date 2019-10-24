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Отказ от публикации законов на бумаге: Дубилет объяснил, почему не стоит бояться

24 октября, 14:41

Документы будут публиковаться с наложенной электронно-цифровой подписью и с меткой времени

Дмитрий Дубилет. Фото: facebook.com/dubilet

Дмитрий Дубилет. Фото: facebook.com/dubilet

В случае отмены обязательной официальной публикации законов в печатных изданиях документы будут публиковаться с наложенной электронно-цифровой подписью. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании. Будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и с меткой времени", – написал он.

Дубилет отметил, что законопроект, которым правительство хочет отменить обязательную публикацию законов в печатных изданиях, вызвал волнение у украинцев касательно того, что это может позволить задним числом подменять тексты актов.

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"Во-первых, ЭЦП дает гарантию, что этот документ невозможно изменить. Если хотя бы одна буква меняется – это легко увидеть. Во-вторых, все видят время наложения ЭЦП на файл. Это время синхронизируется с центральными серверами АЦСК (Аккредитованный Центр сертификации ключей). То есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новая ЭЦП, тоже невозможен", - добавил он.

Он также сказал, что бумажные версии нормативно-правовых актов по-прежнему будут рассылаться в ключевые архивы.

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"Ну и, наконец, для тех, кто все же верит в старую добрую бумагу. Каждый акт, когда принимается по закону, рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь", – написал он.

Ранее парламент внес изменения в закон "О Регламенте Верховной Рады Украины", согласно которым законы, подписанные президентом, публикуются в газете "Голос Украины" и в Ведомостях Верховной Рады Украины, а также публикуются на официальном сайте Верховной Рады. Публикация законов и других актов Верховной Рады в этих средствах массовой информации и их обнародование на официальном сайте Верховной Рады является, соответственно, официальным опубликованием и официальным обнародованием.

Напомним, Дмитрий Дубилет заявил, что все министерства должны находиться в одном здании.

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закон Дмитрий Дубилет электронная подпись

Источник: Сегодня

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