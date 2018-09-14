Отказ Украине в ПДЧ в 2008 году дал карт-бланш России на войны в Европе – Порошенко

Отказ предложить Украине План действий по вступлению в НАТО сыграл важную роль в начале российской агрессии в Европе – сначала в Грузии, а потом против Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Ялтинской конференции (YES) в Киеве.

По его словам, решение Запада дало карт-бланш России на войны в Европе.

"Пятнадцать лет назад, когда друзья Украины впервые собрались в Ялте, мы еще блуждали по лабиринтам многовекторности, а нашу европейскую и евроатлантическую перспективу способны были видеть лишь очень дальнозоркие и особенно оптимистичные стратеги. Навязанная Украине внеблоковость с точки зрения обеспечения национальной безопасности оказалась орудием еще более ничтожным, чем Будапештский меморандум. С одной стороны, саммит НАТО в 2008 году принял чрезвычайно важное решение, что двери Альянса для нас открыты. С другой – Украине и Грузии не предложили ПДЧ (План действий по членству в НАТО. – Ред.). Умиротворение не сработало. Россия расценила это как слабость Запада и карт-бланш на применение силы к соседям", – заявил Порошенко.

В то же время глава государства подчеркнул, что с 2014 года Украина твердо встала на путь европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, десять лет назад на печально известном Бухарестском саммите в 2008 году Украина и Грузия не получили План действий по членству в НАТО. Во многом из-за России решение заблокировали Германия и Франция.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года.