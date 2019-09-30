Отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ: российская делегация сделала заявление

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) якобы готова общаться с украинскими коллегами в Страсбурге. Об этом заявил в понедельник журналистам глава российской делегации , вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Я за то, чтобы поговорить. Я так понимаю, что новая глава украинской делегации (Елизавета Ясько) тоже за то, чтобы поговорить", – сказал Толстой, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы уважаем наших коллег, уважаем независимость Украины, уважаем выбор украинского народа, избравшего депутатов Верховной рады. У нас нет такой идеи, что каждый украинец априори враг, наоборот, у нас ровно обратная идея", - добавил он, не вспомнив об оккупации Россией Крыма и агрессии на Донбассе.

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Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, в которой Украина не будет принимать участие. Такое решение было принято из-за возвращения делегации РФ без выполнения требования резолюций ПАСЕ.

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Глава новой украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Также мы сообщали, что ЕлизаветаЯсько посетит сессию в качестве приглашенного гостя. Она рассказала, что у нее запланированы ряд встреч в Страсбурге, в том числе с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

Кроме этого, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Россией Крыму.

Все подробности в спецтеме Демарш Украины в ПАСЕ

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