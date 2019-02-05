Открылась 10-я сессия Верховной Рады

На открытие новой сессии парламента в сессионный зал пришли Гройсман и ряд чиновников

Открылась 10-я сессия Верховной Рады 2019-02-05T10:44:00+02:00 Политика На открытие новой сессии парламента в сессионный зал пришли Гройсман и ряд чиновников

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня открыл 10-ю сессию парламента VIII созыва, на которой присутствовали и члены Кабмина.

Глава парламента после регистрации народных депутатов сообщил, что в сессионном зале присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также на открытие Рады пришли руководители центральных органов исполнительной и судебной ветвей власти, должностные лица, которых Верховная Рада избирает, назначает и дает согласие на назначение, представители общественных организаций и средств массовой информации, главы дипломатических представительств иностранных государств, другие официальные лица.

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После исполнения в зале парламента гимна Украины, Парубий обратился к народным депутатам и рассказал о приоритетах работы новой сессии.

Ранее мы уже писали, чем займутся депутаты на этой неделе. Как говорил на согласительном совете Парубий, сегодня депутатам предстоит утвердить повестку дня сессии, а вот главные вопросы будут решаться в четверг, 7 февраля.

Также стало известно, что Рада хочет запретить российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине. Группой народных депутатов был зарегистрирован соответствующий законопроект.

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