Открылась 10-я сессия Верховной Рады
На открытие новой сессии парламента в сессионный зал пришли Гройсман и ряд чиновников
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня открыл 10-ю сессию парламента VIII созыва, на которой присутствовали и члены Кабмина.
Глава парламента после регистрации народных депутатов сообщил, что в сессионном зале присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также на открытие Рады пришли руководители центральных органов исполнительной и судебной ветвей власти, должностные лица, которых Верховная Рада избирает, назначает и дает согласие на назначение, представители общественных организаций и средств массовой информации, главы дипломатических представительств иностранных государств, другие официальные лица.
После исполнения в зале парламента гимна Украины, Парубий обратился к народным депутатам и рассказал о приоритетах работы новой сессии.
Ранее мы уже писали, чем займутся депутаты на этой неделе. Как говорил на согласительном совете Парубий, сегодня депутатам предстоит утвердить повестку дня сессии, а вот главные вопросы будут решаться в четверг, 7 февраля.
Также стало известно, что Рада хочет запретить российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине. Группой народных депутатов был зарегистрирован соответствующий законопроект.
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