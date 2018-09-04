Открылась девятая сессия Верховной Рады: в зале Гройсман, министры и послы
На первом заседании новой сессии не смогли собраться все парламентарии
Спикер парламента Андрей Парубий открыл заседание девятой сессии Верховной Рады VIII созыва. В Сессионном зале зарегистрировались 365 народных депутатов.
Открытие новой сессии началось с исполнения Гимна Украины.
Кроме того, на заседании присутствуют премьер-министр Владимир Гройсман и другие члены правительства. Также в зале находятся представители судебной ветви власти, послы и представители дипучреждений иностранных государств.
Депутаты снова приступают к работе, и на повестке встанут, среди прочего, и те вопросы, которые не удалось рассмотреть на прошлой сессии. На вчерашнем Согласительном совете Парубий назвал ключевые задачи Рады на осень. Парламент намерен взяться за несколько важнейших законов, в том числе изменить Конституцию ради ЕС и НАТО, а также блок законов из сектора нацбезопасности.
Также спикер парламента рассказывал, когда Рада возьмется за отмену депутатской неприкосновенности. Конституционный суд еще летом разрешил депутатам начать рассмотрение соответствующих законопроектов в сессионном зале. По его словам, этот вопрос, скорее всего, будет поднят в октябре-ноябре.
Напомним, 13 июля закончилась восьмая сессия Верховной Рады. Сайт "Сегодня" разобрал, что удалось депутатам, а что нет. Нардепы приняли ряд важных экономических законов, сделали все для создания нового антикоррупционного органа, но не смогли определиться с составом ЦИК.
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