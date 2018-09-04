Открылась девятая сессия Верховной Рады: в зале Гройсман, министры и послы

Сегодня, 10:29

На первом заседании новой сессии не смогли собраться все парламентарии

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Спикер парламента Андрей Парубий открыл заседание девятой сессии Верховной Рады VIII созыва. В Сессионном зале зарегистрировались 365 народных депутатов.

Открытие новой сессии началось с исполнения Гимна Украины.

Кроме того, на заседании присутствуют премьер-министр Владимир Гройсман и другие члены правительства. Также в зале находятся представители судебной ветви власти, послы и представители дипучреждений иностранных государств.

Депутаты снова приступают к работе, и на повестке встанут, среди прочего, и те вопросы, которые не удалось рассмотреть на прошлой сессии. На вчерашнем Согласительном совете Парубий назвал ключевые задачи Рады на осень. Парламент намерен взяться за несколько важнейших законов, в том числе изменить Конституцию ради ЕС и НАТО, а также блок законов из сектора нацбезопасности.

Также спикер парламента рассказывал, когда Рада возьмется за отмену депутатской неприкосновенности. Конституционный суд еще летом разрешил депутатам начать рассмотрение соответствующих законопроектов в сессионном зале. По его словам, этот вопрос, скорее всего, будет поднят в октябре-ноябре.

Напомним, 13 июля закончилась восьмая сессия Верховной Рады. Сайт "Сегодня" разобрал, что удалось депутатам, а что нет. Нардепы приняли ряд важных экономических законов, сделали все для создания нового антикоррупционного органа, но не смогли определиться с составом ЦИК.
Рада, сессия, Парубий, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость "Открылась девятая сессия Верховной Рады: в зале Гройсман, министры и послы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy

Полная перезагрузка: Парубий придумал решение проблемы изменения состава ЦИК

Сегодня, 10:13

Нельзя допустить, чтоб выборы в Украине проходили со старым составом Центризбиркома, заявил спикер ВР

Политика

Верховная Рада. Фото: архив

Ходить в Раду и голосовать по-новому: Парубий рассказал, когда депутатов "пересадят" на ID-карты

Сегодня, 09:53

Стратегия будет разрабатываться совместно с Европейским парламентом, отметил спикер ВР
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко в сентябре выступит с ежегодным посланием к Раде

Вчера, 20:45

Дата обращения пока не называется

Политика

Фото: president.gov.ua

Минобороны хотят сделать прямым импортером оружия из США: в Раде готовят законопроект

Вчера, 14:32

Военные смогут закупать американское оружие без участия спецэкспортеров, если документ будет поддержан
Загрузка...