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Открытие Образовательного центра Рады и обострение в Персидском заливе: топ-темы дня

19 июля, 12:05

В Одессе рассматривают обвинительный акту по делу Труханова, а в Киеве слушают дело Вышинского


В пятницу, 19 июля, в Украине и мире произойдет несколько важнейших событий, за которыми будут следить новости "Сегодня":

Состоится торжественное открытие Образовательного центра Верховной Рады. В торжественной церемонии примут участие: председатель Верховной Рады Андрей Парубий, председатель представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли.

В Подольском суде Киева состоится заседание по делу бывшего главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

В Приморском районном суде Одессы проходит рассмотрение обвинительного акта по существу в отношении одесского городского головы Геннадия Труханова.

Мир следит за новым обострением ситуации в Персидском заливе, где военные вертолет и корабль Ирана сближались с десантным кораблем ВМС США, а американцы в Ормузском проливе сбили беспилотный летательный аппарат Ирана.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может объявить о действиях по отношению к суверенным рейтингам Российской Федерации.

Днем ранее новости "Сегодня" сообщали о соглашение о перемирии на Донбассе и снижение учетной ставки НБУ. О других итогах дня смотрите в видеосюжете.


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Тег Иран, США, рейтинг, ормузский пролив, труханов, Персидский залив, вышинский

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