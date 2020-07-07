Українська
$ 27,13
30,72
  1. Новости политики

Открытие "Охматдета" и ситуация с COVID-19: Зеленский провел совещание

7 июля, 13:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эпидемическая ситуация налаживается, за исключением некоторых регионов

Пока эпидемия коронавируса в Украине идет на спад, власти ломают голову над запуском нового учебного года с начала осени, а также обсудили будущее открытие нового отделения детской больницы "Охматдет".

Реклама

Об этом шла речь на совещании у президента Украины, передает Офис главы государства.

Правительство сейчас изучает опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября в условиях пандемии. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль указал на то, что на сегодняшний день в Украине превышен эпидпорог и он составляет 62,4 человека на 100 тыс. населения (допустимый уровень 60 больных на 100 тыс.). Однако премьер уточнил, что уровень заболеваемости "подпрыгнул" из-за вспышек коронавируса в отдельных регионах – на западе страны и в Киеве.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что 21 человек с COVID-19, которые умерли за последние сутки, имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

В Минздраве также обещают разобраться с ситуацией в Харьковской областной инфекционной больнице, где не хватает ни коек, ни врачей.

В тренде
Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст Украине
Реклама

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что ожидает скорейшего открытия отделений больницы "Охматдет", которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией.

"Да, было сложно завершить все из-за развития коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в лучшей нашей детской больнице "Охматдет", – сказал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", к апрелю нынешнего года в Киеве достроили новый корпус "Охматдета". После этого туда завезли новейшее оборудование и установили его. Однако сроки открытия нового корпуса пришлось перенести, хотя изначально планировали его на День защиты детей, 1 июня.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

охматдет Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на заявления о
У Путина отреагировали на заявления о "скором присоединении" Донбасса к РоссииПолитика
Резников: Россия готова идти на компромиссы по Донбассу
Резников: Россия готова идти на компромиссы по ДонбассуПолитика
Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст Украине
Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст УкраинеПолитика
Когда лучше всего лететь в Вашингтон с визитом: в США дали
Когда лучше всего лететь в Вашингтон с визитом: в США дали "совет" ЗеленскомуПолитика
Во Франции заявили, что выборы на Донбассе могут пройти уже в этом году
Во Франции заявили, что выборы на Донбассе могут пройти уже в этом годуДонбасс
Ситуация с COVID-19 стабилизируется: Зеленский сообщил хорошие новости
Ситуация с COVID-19 стабилизируется: Зеленский сообщил хорошие новостиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять