Открытие "Охматдета" и ситуация с COVID-19: Зеленский провел совещание

Пока эпидемия коронавируса в Украине идет на спад, власти ломают голову над запуском нового учебного года с начала осени, а также обсудили будущее открытие нового отделения детской больницы "Охматдет".

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Об этом шла речь на совещании у президента Украины, передает Офис главы государства.

Правительство сейчас изучает опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября в условиях пандемии. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль указал на то, что на сегодняшний день в Украине превышен эпидпорог и он составляет 62,4 человека на 100 тыс. населения (допустимый уровень 60 больных на 100 тыс.). Однако премьер уточнил, что уровень заболеваемости "подпрыгнул" из-за вспышек коронавируса в отдельных регионах – на западе страны и в Киеве.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что 21 человек с COVID-19, которые умерли за последние сутки, имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

В Минздраве также обещают разобраться с ситуацией в Харьковской областной инфекционной больнице, где не хватает ни коек, ни врачей.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что ожидает скорейшего открытия отделений больницы "Охматдет", которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией.

"Да, было сложно завершить все из-за развития коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в лучшей нашей детской больнице "Охматдет", – сказал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", к апрелю нынешнего года в Киеве достроили новый корпус "Охматдета". После этого туда завезли новейшее оборудование и установили его. Однако сроки открытия нового корпуса пришлось перенести, хотя изначально планировали его на День защиты детей, 1 июня.

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