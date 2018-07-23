Отличилась и в Украине: в Раде предложили наказать задержанную в США россиянку Бутину

Выступления россиянки в Украине в 2014 году подтверждают ее работу на спецслужбы РФ, считает нардеп

Народный депутат Ирина Фриз намерена обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с целью возбуждения уголовного производства в отношении россиянки Марии Бутиной, которая задержана в США по подозрению в шпионаже. Об этом она написала в Facebook.

Она напомнила, что россиянка отличилась не только в США, но и в 2014 году в Украине.

"На видео можно увидеть, как она поддерживает действия России в Крыму. В связи с этим буду обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины о наличии признаков преступления и возбуждения уголовного дела против Марии Бутиной. Ее выступления в Украине в 2014 году являются косвенным подтверждением выполнения задач спецслужб РФ", – написала Фриз.

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Нардеп уверена, что это поможет контрразведывательным органам США доказать причастность Бутиной к выполнению задач Кремля на территории Соединенных Штатов.

Напомним, 29-летняя россиянка была задержана в воскресенье 15 июля и уже в понедельник предстала перед судом. Некоторые материалы по делу были обнародованы всего за несколько часов перед тем, как Трамп встретился в Хельсинки с Владимиром Путиным.

Минюст США обвинил гражданку России в шпионаже. Ее адвокат опроверг заявления о том, что она является агентом РФ. Позже Штаты расширили обвинение в адрес россиянки.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что арест Бутиной был приурочен к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля, чтобы минимизировать эффект этого саммита.