Отличилась и в Украине: в Раде предложили наказать задержанную в США россиянку Бутину

23 Июля 2018, 15:17

Выступления россиянки в Украине в 2014 году подтверждают ее работу на спецслужбы РФ, считает нардеп

Мария Бутина. Фото: facebook.com/mvbutina
Мария Бутина. Фото: facebook.com/mvbutina

Народный депутат Ирина Фриз намерена обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с целью возбуждения уголовного производства в отношении россиянки Марии Бутиной, которая задержана в США по подозрению в шпионаже. Об этом она написала в Facebook.

Она напомнила, что россиянка отличилась не только в США, но и в 2014 году в Украине.

"На видео можно увидеть, как она поддерживает действия России в Крыму. В связи с этим буду обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины о наличии признаков преступления и возбуждения уголовного дела против Марии Бутиной. Ее выступления в Украине в 2014 году являются косвенным подтверждением выполнения задач спецслужб РФ", – написала Фриз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нардеп уверена, что это поможет контрразведывательным органам США доказать причастность Бутиной к выполнению задач Кремля на территории Соединенных Штатов.

666_04

Напомним, 29-летняя россиянка была задержана в воскресенье 15 июля и уже в понедельник предстала перед судом. Некоторые материалы по делу были обнародованы всего за несколько часов перед тем, как Трамп встретился в Хельсинки с Владимиром Путиным.

Минюст США обвинил гражданку России в шпионаже. Ее адвокат опроверг заявления о том, что она является агентом РФ. Позже Штаты расширили обвинение в адрес россиянки.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что арест Бутиной был приурочен к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля, чтобы минимизировать эффект этого саммита.
Россия, США, уголовное дело, россиянка, фриз, бутина

Вы сейчас просматриваете новость "Отличилась и в Украине: в Раде предложили наказать задержанную в США россиянку Бутину ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Путин задумал новый план по Украине. Фото: AFP

Пионтковский: У Путина осталась последняя ставка по Украине

23 Июля, 13:48

России не нужен Донбасс – планы у Путина гораздо более глобальные, считает российский политолог

Россия

Павел Гриб. Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

Политзаключенному Павлу Грибу зачитали обвинительный акт

23 Июля, 13:20

Его обвинили в склонении к теракту, Павел отрицает обвинения
Загрузка...

Россия

Ватник - это шаблонная картина мира и отсутствие критического мышления: интервью с автором знаменитого мема

23 Июля, 13:16

Антон Чадский с 2014 года живет в Украине - в России его обвиняют в экстремизме

Политика

Климпуш-Цинцадзе. Фото: eu-ua.org/foto

Выглядит просто смешно: в Украине отреагировали на возможные новые санкции России

23 Июля, 12:45

Единство Запада и Украины заставляет Москву нервничать, считает Климпуш-Цинцадзе
Загрузка...