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Отмена депутатской неприкосновенности: как в Раде голосовали нардепы (видео)

3 сентября, 12:27

Против не проголосовал никто, но и не все поддержали исторический законопроект

Фото: Верховная Рада

Фото: Верховная Рада

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность, которой депутаты лишатся с 1 января 2020 года. За законопроект №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины проголосовали 373 народных избранника. Сайт "Сегодня" покажет, как голосовали политики.

Видео: Сегодня

Отметим, что ни один народный депутат не нажал кнопку "против", но некоторые депутаты либо воздержались, либо отсутствовали на заседании. Напомним, что для принятия данного закона необходимо было конституционное количество голосов – не менее 300.

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Как сообщали новости "Сегодня", сегодня в парламент пришел президент Украины. Владимир Зеленский обратился к депутатам с призывом поддержать отмену неприкосновенности. Он объяснил, что в случае принятия закона у депутатов останется индемнитет, то есть они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования и любые публичные выступления. Речь идет только о криминальных преступлениях.

Видео: Facebook

Напомним, 17 октября 2017 года пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко внес этот законопроект в парламент. Спустя пару дней Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, отправив законопроект на заключение в Конституционный суд. Там документ получил одобрение.

В ночь с 29 на 30 августа 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект. Нардепы проголосовали за постановление о предварительном одобрении закона о снятии неприкосновенности.

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Рада депутаты голосование неприкосновенность

Источник: Сегодня

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