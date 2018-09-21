Отмена неприкосновенности нардепов: в изменениях в Конституцию выявлен изъян

В изменениях в Конституцию в части снятия с народных депутатов неприкосновенности содержится юридический изъян. И этот изъян очень часто связан с "деятельностью" народных избранников.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экс-нардеп, соавтор Основного закона страны в редакции 1996 года Виктор Мусияка.

По его словам, в частности речь идет о законопроекте №7203 о внесении изменений в ст.80 Конституции.

"Там осталась норма, что нардепы не несут юридической ответственности за исключением оскорблений и клеветы. Но все дело в том, что еще в 2001 году, когда вносились изменения в Уголовный кодекс, из него уже убрали уголовную ответственность за оскорбление и клевету. Этого уже нет в Уголовном кодексе, вообще такого нет правового понятия, как оскорбление и клевета! То есть сейчас защищать честь и достоинство можно только в гражданско-правовом порядке – предъявлять иск в суд и защищать честь, достоинство и репутацию. Поэтому надо было так и сформулировать, что не несут ответственности "за исключением ответственности за посягательства на честь, достоинство и деловую репутацию". Они же в поданных изменения в Конституцию взяли и оставили эту архаическую норму об оскорблении и клевете", – пояснил он.

По его словам, с одной стороны, если эта норма сохранится в таком виде, против нардепов за их высказывания будут подаваться иски, но уголовной ответственности за свои слова парламентарии все равно не будут. В то же время с другой стороны при отсутствии в Уголовном кодексе нормы о клевете и оскорблении, народные депутаты будут обязаны их вновь вернуть в этот документ, поскольку она будет содержаться в тексте Конституции.

"Все думали, что в Раде будет поставлен на голосование текст изменений в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности после получения вывода от Конституционного суда, получения одобрения в сессионном зале, и тогда оставалось бы просто на следующей сессии принять окончательное решение в 300 голосов, а тут оказывается есть такая загвоздка", – добавил экс-нардеп.

Мусияка допустил, что, вероятно, с этим и связано то, что предложенные изменения в части ст.80 и были отправлены на доработку, а голосование непосредственно за сам законопроект было отсрочено.

Напомним, накануне Рада за основу и в целом поддержала президентский законопроект по отмене депутатской неприкосновенности и определила порядок дальнейшей работы над документом. За данное решение проголосовали 274 депутата.

Таким образом, до 19 октября депутаты могут внести еще свои предложения и правки в законопроект. Комитеты по регламенту, бюджету, антикоррупционный, по европейской интеграции могут внести свои предложения к документу до 7 ноября 2018 года (включительно).

Указано, что правовой комитет должен проработать предложения и поправки к законопроекту и организовать предоставление нардепам документов, предусмотренных частью третьей статьи 150 Регламента ВР, в период до 21 ноября 2018 (включительно). При этом рассмотрение законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) может произойти не раньше, чем через семь дней после предоставления депутатам ВР соответствующих выводов комитетов парламента.

Как сообщалось, в президентском законопроекте предлагается убрать пункт, который не позволял привлекать парламентариев к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать нардепов без согласия Рады. Также документ предлагает исключить из статьи 80 Конституции положение, которым народным депутатам гарантируется неприкосновенность.

Ранее Конституционный суд одобрил оба законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности: авторства президента Украины Петра Порошенко (об упразднении неприкосновенности с 1 января 2020 года, №7203), и депутатский (№6773), который предусматривает отмену иммунитета с момента публикации закона, то есть фактически сразу же.