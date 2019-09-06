Что народу, а что – нардепам: последствия отмены депутатской неприкосновенности

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Во вторник, 3 сентября Верховная Рада Украины утвердила проект закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)". После подписи документа президентом закон вступит в силу.

Несмотря на убедительную поддержку проекта парламентом ("за" проголосовали 373 депутата – представители всех фракций и групп, за исключением "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также мажоритарщики), поддержку отмены неприкосновенности обществом, к решению есть вопросы. Касаются они как процедуры утверждения документа, так и его дальнейшей судьбы. А главное – последствий для политических процессов в стране, которые повлечет за собой отмена депутатской неприкосновенности.

Нарушение процедуры – мифы и реальность

Первый вопрос – и он неоднократно озвучивался 3 сентября в зале (в том числе парламентариями, в итоге поддержавшими законопроект) касается возможного нарушения процедуры утверждения изменений в Конституцию. Напомним, что, согласно статьи 155 Конституции, изменения в основной закон должны пройти предварительное чтение, и на следующей очередной (!) сессии – чтение за проект в целом.

Так, во-первых, нарекания вызвал тот факт, что проект прошел предварительное чтение на сессии, длившейся всего один день (такого в истории Украины еще не было). Впрочем, закон о регламенте в данном случае никак не регламентирует данный вопрос. Относительно первой сессии регламент говорит, что она созывается "не позднее, чем на тридцатый день после официального объявления об избрании не менее двух третей народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады". Сроки ее длительности не оговорены. Что касается старта второй сессии – 3 сентября, то она началась в строгом соответствии с регламентом. Который говорит, что "очередные сессии Верховной Рады, кроме первой сессии… начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября каждого года".

Впрочем, как полагают эксперты, важно даже не возможное нарушение процедуры, то есть буквы закона. Де-факто был нарушен дух закона.

"У нас по Конституции решения должны приниматься на двух сессиях. И это сделано специально – чтобы максимально развести по времени первое и второе чтение. Чтобы депутат мог очень тщательно все взвесить, сто раз подумать, провести экспертную дискуссию и принять взвешенное сбалансированное решение. Чтобы конституционные изменения не были сиюминутным решением или решением, принятым под давлением. Именно для этого и задумано разведение по времени. Здесь же депутаты приняли решение 29 августа на сессии, которая длилась один день. И уже 3 сентября проголосовали за проект в целом. Нарушена логика и дух процедуры", отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань.

Второй, более тонкий момент – проведение заседания профильного комитета, одобрившего изменения в Конституции 2 сентября. То есть в период между сессиями.

"Мы, народные депутаты, которые совершенно не против этого, отмечаем лишь одно: пожалуйста, соблюдайте нормы Регламента и Конституции Украины. Не потому, что мы против, а потому, что вы же понимаете, что будут народные депутаты, которые подпишут представление в Конституционный Суд на отмену? Если вы не выдержите полную правильную процедуру - Конституционный Суд отменит. Вот, у меня простой вопрос: комитет заседал 2 сентября, сессию мы открыли сегодня, 3 сентября, а в Законе Украины о Регламенте написано "в межсессионный период запрещается проводить комитеты Верховной Рады Украины". Вы же понимаете, что вы уже предоставили основания для отмены этого решения, которое сегодня мы проголосуем?" – отметил в ходе рассмотрения законопроекта член депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев рассказал сайту "Сегодня", что на этот момент (с уточнением – норма фигурирует не в Регламенте, а законе о комитетах) представители фракции указывали представителям СН еще в ходе заседания комитета.

"Мы предлагали провести заседание 3 сентября утром, чтобы снять все возможные вопросы. Но они почему-то решили сделать так, как было сделано", – отметил Сергей Соболев

При этом во фракции "Слуга народа" утверждают, что никаких процедурных нарушений допущено не было. В частности, комментируя журналистам процедуру утверждения изменений, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что "проверили соответствие процедуры законодательству три раза. Нет никаких нарушений".

Наконец, третий нюанс – это то, что при подготовке проекта не были учтены замечания Конституционного суда, который в свою очередь ссылался на вердикт Венецианской комиссии. В замечаниях, напомним, КС отметил, что "принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины – ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти". Также Конституционный Суд акцентировал, что "неприкосновенность народных депутатов Украины не является личной привилегией, индивидуальным правом народного депутата Украины, а имеет публично-правовой характер; она направлена на обеспечение безопасности народного депутата Украины от незаконного вмешательства в его деятельность, на обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций и надлежащего функционирования парламента". При этом в целом КС признал проект соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Пойдет ли Конституционный суд против общественного мнения?

Тем не менее, наличие вопросов – уже повод оспорить в Конституционном суде утверждение изменений в Конституцию. И о намерении сделать это заявляли в Раде еще в день рассмотрения вопроса. Теоретически КС может отменить решение, но вот пойдет ли он на это? Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что нет.

"Думаю, в Конституционном суде будет та же история, как с роспуском Верховной Рады прошлого созыва – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Ведь речь идет об очень популярной в обществе идее. И сказать, что это неправильно и что неприкосновенность сохраняется, вызовет очень резкое недовольство в адрес КС. Конечно, различные игроки – в том числе те, что публично поддержали, проголосовали за проект, будут мотивировать КС зарубить решение. Но сомневаюсь, что КС пойдет против общественного мнения", – отмечает политолог.

Такого же мнения придерживается Алексей Гарань.

"Я думаю, Конституционный суд закроет глаза на нарушения. Если уж закрыл глаза на роспуск парламента… Ну, Господи, провели комитет между сессиями, в то во время, как по закону Комитет должен был рассматривать вопрос во время сессии…" – говорит Алексей Гарань.

Отмена неприкосновенности. Плюсы и минусы

Таким образом, неприкосновенность депутатов, скорее всего, станет пережитком истории. Но этот факт имеет как свои плюсы, так и минусы.

"Абсолютная неприкосновенность – зло. Полная ее отмена – тоже зло. Поэтому нужно искать золотую середину. Когда депутат совершает какое-то преступление – сбивает человека машиной и т.п, важно чтобы его можно было задержать, провести расследование. Но затем все равно должен подключаться парламент", – говорит Алексей Гарань.

При этом, по его словам, важно, чтобы следствием отмены неприкосновенности не стали политические преследования.

"Вот тут очень тонкая грань. Потому что в условиях авторитаризма, например, власть умеет пользоваться таким замечательным для нее инструментом, как отсутствие неприкосновенности у оппозиционных депутатов. Подбросить пакет с наркотиками, оружие, чтобы получить возможность контролировать депутата – все это возможно. Поэтому сейчас правозащитники обеспокоены решением", – говорит Алексей Гарань.

Аналогичного мнения придерживается политолог Виталий Бала.

"Уже столько лет об этом говорили, что, конечно, решение нужно было принимать. Однако, по моему мнению, определенный иммунитет должен оставаться. Думаю, у депутатов должен сохраняться политический иммунитет – защита от возможного преследования за свою политическую деятельность. Это должно быть прописано в законе "О статусе народного депутата". Когда будут внесены изменения в закон, станет понятно, зачем была снята неприкосновенность. Или это просто популизм, желание угодить народу и выполнить обещание. Или же они готовы идти дальше, строить новую систему сдерживаний и противовесов во власти, для чего, конечно, уже нужно идти к отмене неприкосновенности судей и президента", сказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко акцентирует, что в Конституции Украины остается норма о политическом индемнитетете народных депутатов. (В ст. 80 Конституции сохраняется норма, согласно которой народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету, – ред).

"Институт неприкосновенности, который был у нас, был неограниченным. И это абсолютно ненормально. Решение уравнивает простых граждан с депутатами с точки зрения отношения к закону. Но самое главное – оно убирает вседозволенность для депутатов. Если говорить о перспективе, о долгосрочных интересах, то, скорее, для государства это благо" – отмечает Владимир Фесенко.

При этом эксперт считает, что на характер украинской политики это повлияет минимально.

"Даже если бы депутатская неприкосновенность сохранилась, любые уголовные дела и посадки были бы возможны просто потому что "Слуга народа" имеет большинство в парламенте. В случае необходимости принятие решение о снятии неприкосновенности с того или иного депутата было бы вопросом легко решаемым", – отмечает Владимир Фесенко.

Что касается возможных политических преследований, об угрозах которых говорят, то, по словам Владимира Фесенко, "исходя из общественных ожиданий и алгоритма действий команды Зеленского который она сейчас демонстрирует, речь будет идти не о политических преследованиях, а о резонансных громких делах против старых элит". Если же говорить о более далекой перспективе, то, как повторяет политолог, любая авторитарная власть при желании может найти возможность надавить на депутата – существует институт неприкосновенности, или нет.

"Неприкосновенность у нас обеспечивалось скорее не законами, а понятийными вещами – связями и взаимоотношениями в среде элит. Она была "бумажным тигром", некой бумажной гарантией, которая при наличии политической воли легко преодолевалась", – отмечает эксперт.

Что отмена неприкосновенности депутатов даст народу

По словам Владимира Фесенко, главный приз – моральную сатисфакцию – народ уже получил.

"Само наличие неприкосновенности было большим раздражителем для народа и одним из факторов системного недовольства и разочарования в старых элитах, что в итоге вылилось в результаты выборов и смену власти. Для страны и для простых граждан отмена неприкосновенности – это, скорее, акт морального удовлетворения, а не некое абстрактное зло или абстрактное благо. На жизнь простых граждан это никак не повлияет", – отмечает Владимир Фесенко.

Иного мнения придерживается политолог Виталий Бала.

"Я всегда говорил, что снятие неприкосновенности может быть серьезным толчком для проведения качественных замечательных реформ правоохранительных структур. Надеюсь, теперь депутаты очень быстро займутся реформированием правоохранительных органов. Поскольку депутаты лишись неприкосновенности, они по идее должны обеспечить свою защиту от политических преследований именно таким путем – создав правоохранительные органы, которые не могут быть задействованы для решения тех или иных вопросов. Это замечательный стимул для депутатов", – отмечает Виталий Бала.

Это мнение подтверждает и народный депутат Сергей Соболев.

"После отмены неприкосновенности депутаты начнут наконец-то работать над Уголовным кодексом и прочими законами, чтобы декриминализовать статьи, по которым сегодня таскают ни в чем не повинных людей. А вот когда депутат поймет, что это его начнут с 1 января прослушивать, обыскивать и т.д., это заставит его срочно принимать давно назревшие поправки в законы. Он сразу начнет смотреть, что там в международном законодательстве, какие международные нормы. Когда это тебя не касается, это одно. А теперь совсем другой подход будет. Я считаю, это главное достижение отмены неприкосновенности", – отметил народный депутат.

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