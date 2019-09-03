Отмена неприкосновенности: Зеленский в Раде обратился к депутатам (видео)

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде призвал народных депутатов поддержать законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом он сказал с парламентской трибуны.

"Украинские депутаты сделали действительно гениальное открытие – они изобрели вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто: сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом – народ забывает. А на следующих выборах депутатам снова есть что обещать. Это работает почти 20 последних лет, однако этому "гаджету" время отправиться на свалку истории", – сказал он.

Зеленский отметил, что вчера, 2 сентября, некоторые депутаты намеревались сорвать сегодняшнее голосование. Он подчеркнул, что в случае отмены неприкосновенности, у депутатов сохранится индемнитет.

"Они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования и любые публичные выступления. Речь идет о привлечении к уголовной ответственности. Извините, но если депутат сбивает человека, или "крышует" добычу янтаря, или совершает любое другое криминальное преступление, он должен нести ответственность. Это парламент, а не малина, где можно пять лет прятаться под куполом", – сказал президент.

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Глава государства напомнил, что в парламентах Австралии, Британии, Испании, США, Канады , Германии и многих других стран нет иммунитета от криминальных преступлений. Он обратился ко всем депутатам.

"Просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. снятия неприкосновенности сейчас требует 90% граждан Украины. И я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры в живую", – добавил глава государства.

Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября 2017 года пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко внес этот законопроект в парламент. Спустя пару дней Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, отправив законопроект на заключение в Конституционный суд. там документ получил одобрение.

В ночь с 29 на 30 августа 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект. Нардепы проголосовали за постановление о предварительном одобрении закона о снятии неприкосновенности.

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