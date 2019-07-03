Отмена регистрации Шария и Клюева: политики отреагировали на решение ЦИК

Лидеры политсил уверены, что в новую Раду должны пройти только те, кто достоин называться народным депутатом

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия после предоставленных ей доводов отменила регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева в качестве кандидатов в народные депутаты. В украинском политикуме позитивно отреагировали на такое решение ЦИК

Так, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook поздравил ЦИК с таким решением.

"Я поздравляю взвешенное и справедливое решение, которое только что приняла Центральная избирательная комиссия. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной Раде будет меньше. Благодаря настоянию общественных активистов и команды "Европейской Солидарности" ЦИК отменила регистрацию ексглавы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста. Реваншисты не пройдут! Украина победит!", – написал Петр Порошенко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook также поприветствовал решение ЦИК.

"ЦИК только что отменила регистрацию кандидатами Клюева и Шария. Хватило ума не доводить до греха! Наша Татьяна Юзькова, как всегда, была на стороне добра. Реваншисты боятся только нашего единства. Украинцы, объединяйтесь, чтобы власть боялась народного гнева. Это единственное, что эту новую стаю остановит!", – написал Ляшко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 2 июля зарегистрировала кандидатами в депутаты на выборы в Верховную Раду экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева и журналиста и блогера Анатолия Шария.

После этого Служба безопасности начала проверку факта их проживания в Украине в течение последних пяти лет.

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