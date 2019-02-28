Отмена статьи за незаконное обогащение: Еврокомиссия недовольна
Вице-президент ЕК считает, что лицо, которое приобрело активы, должно быть в состоянии доказать их происхождение
Решение Конституционного суда Украины насчет отмены статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении вызвало обеспокоенность в Европейском союзе, в связи с чем Брюссель намеревается его подробно изучить, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Мы обеспокоены вчерашним решением Конституционного суда по статье о незаконном обогащении. Конечно, нам нужно более детально оценить это решение. Оно должно быть оценено на основе правовой презумпции, то есть лицо, которое приобрело определенные активы, должно быть в состоянии доказать происхождение своих активов", – сказал Домбровскис во время визита в Киев 28 февраля.
Такой принцип он назвал международным, отметив, что ЕС оценит мотивы Конституционного суда и влияние, которое его решение окажет на эффективность борьбы с коррупцией.
Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил действие статьи 368-2 Уголовного кодекса, признав ее противоречащей Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу.
Как мы уже писали, в КСУ напомнили о принципе презумпции невиновности и конституционном предписании о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.
Также сообщалось, что президент Петр Порошенко пообещал внести в Верховную Раду новый законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение:
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