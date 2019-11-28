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Отменять санкции против России нельзя: дипломат назвал причину

28 ноября, 17:15

Министр иностранных дел Литвы не видит причин для пересмотра санкций

Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс / Фото: Flickr

У Евросоюза нет оснований, чтобы пересматривать свои санкции против России, поэтому они должны действовать и впредь.

Об этом в эфире литовского радио заявил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс на следующий день после визита в Литву президента Украины Владимира Зеленского.

"Ситуация, из-за которой санкции были введены, остается неизмененной. Аргументов и фактов в пользу пересмотра такой меры нет", — сказал глава МИД 28 ноября.

Линкявичюс подчеркнул, что у Литвы на этот счет нет ни малейших сомнений.

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"Литва не призывает к какой-то агрессивности, искусственному нагнетанию противостояния. Надо декларировать свою позицию и ее придерживаться, чтобы потом не пришлось удивляться происходящему в мире", — добавил дипломат.

В то же время, министр напомнил о том, что в Евросоюзе существуют сторонники отмены санкций, не став называть конкретные фамилии либо страны.

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Фото: Miroslav Lajčák / Twitter

"С самого начала введения санкций постоянно звучали скептические голоса об их необходимости и эффективности", — сказал Линкявичюс.

Несмотря на это, резюмировал он, Европа сумела удержать действующую линию относительно Кремля, благодаря чему все санкции были продлены.

"Надеюсь, удастся об этом договариваться и в будущем", — отметил глава МИД Литвы.

Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад сохранять санкции против Москвы до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения, а также не прекратит свою незаконную оккупацию Крыма.

Санкции против России были одной из тем, которые обсуждались на встрече украинского президента Владимира Зеленского с его словацкой коллегой Зузаной Чапутовой:

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Литва санкции против России Линас Линкявичюс

Источник: ТАСС

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