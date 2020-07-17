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"Отношения будут только укрепляться": Зеленский поздравил Ангелу Меркель

17 июля, 12:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Меркель является активным участником процесса по урегулированию конфликта на Донбассе

На днях президент Владимир Зеленский поздравлял с праздником коллегу из Франции Эммануэля Макрона, а теперь написал поздравительное сообщение для канцлера германии Ангелы Меркель, которой сегодня исполнилось 66 лет.

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"С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю вам крепкого здоровья и стойкости, чтобы выдержать все трудности пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Украиной и Германией будут только укрепляться с годами", – написал глава государства в Twitter.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Меркель и Зеленский общались по телефону в начале июня. Ожидаемо одной из главных тем разговора стало урегулирование на Донбассе, в частности, выполнение договоренности "нормандского саммита" в Париже, в котором они оба принимали участие.

Напомним, год назад украинский лидер ездил в Германию с визитом, где встречался с высшим руководством этой страны, в том числе и с канцлером. Тогда президент говорил, что "Меркель является сильной личностью с бесспорным авторитетом и огромным опытом". Украинцы надеются, что она, как влиятельный европейский и мировой авторитет, поможет нашей стране противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Читайте подробней, с чем Зеленский вернулся из Германии в июне 2019 года.

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день рождения поздравления Владимир Зеленский Ангела Меркель

Источник: Сегодня

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