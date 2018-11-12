Относимся с пониманием: у Путина рассказали, что думают о "выборах" на Донбассе

Сегодня, 16:16

Песков рассказал очередные "страшилки" об Украине и что жителям оккупированных территорий срочно нужно было избирать "власть"

Дмитрий Песков. Фото: Instagram
Дмитрий Песков. Фото: Instagram

Москва с пониманием относится к проведению незаконных "выборов" на Донбассе, но пока не известно, будет ли президент РФ Владимир Путин поздравлять "победителей" голосования. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сказал, что ему не известно, захочет ли его шеф поздравить главарей "ДНР" Пушилина и "ЛНР" Пасечника. Спикер Кремля рассказал очередные "страшилки" об Украине и что жителям оккупированных территорий срочно нужно было избирать "власть".

"Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго. В условиях опасности возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, кроме как самоорганизовываться для обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна", – сказал Песков.

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Отвечая на вопрос журналиста о рычагах давления Кремля на боевиков, он сказал, что "вряд ли кто-то может заставить эти "республики" отказаться от этих первоочередных мер – будь то Россия, либо другая страна".

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. Сейчас в ОРДЛО подводят итоги "выборов".

В то же время не только Украина не признает данное мероприятие боевиков, но и Запад. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

В свою очередь в НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его. Союзники подчеркнули, что они не признают псевдовыборы боевиков и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В Европейском Союзе четко дали понять, что "выборы" боевиков на Донбассе – недействительны. Фарс, который устроила Москва с боевиками, нарушают международное право и подрывают Минские соглашения, считает Могерини.
Россия, выборы, Путин, Донбасс, Песков

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Источник:

УНИАН

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