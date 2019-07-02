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Отпуск на фоне выборов: как Рада будет работать до конца лета

2 июля, 17:34

По словам эксперта, есть два варианта, когда новый состав Рады выйдет на работу

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Никаких противоречий с отпусками наредпов старого и нового состава Рады в связи с проведением досрочных парламентских выборов не будет. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, в отпуск уйдет старый состав парламента.

"Нынешний состав Верховной Рады уходит в отпуск. Фактически, заканчивается работа нынешней Верховной Рады, если только они не назначат каких-то внеочередных заседаний на август. Они уйдут и уже не вернутся", – говорит Фесенко.

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При этом новые парламентарии ни в какой отпуск уходить не будут. После оглашения результатов выборов нардепы пройдут процедуру регистрации в ЦИК, а затем впервые соберутся.

"Новая Рада ни в какой отпуск уходить не будет. Выборы 21 июля. Где-то в конце июля – в начале августа мы узнаем официальные результаты выборов. После этого нардепы начнут не спеша собирать необходимые документы и регистрироваться в Центральной избирательной комиссии. На это уйдет несколько недель. Реально, я думаю, процесс регистрации будет идти до Дня независимости. В это время, в августе, когда уже станет известно, кто проходит, у кого сколько мандатов, начнутся консультации лидеров потенциальных фракций. Сначала это будет неформально. Дальше, как решат. Думаю, уже после Дня независимости они соберутся и создадут неформальный президиум, рабочую группу. И эта группа начнет готовить заседание Верховной Рады, определять, когда новая Рада начнет работу", – продолжает политолог.

Так, новая Рада начнет свою работу в конце августа – в начале сентября, объясняет эксперт.

"Есть два варианта: осенняя сессия начнется традиционно в начале сентября или же чуть раньше, в конце августа. Если они решат начать работу раньше, они сделают это раньше. В конце августа они, скорее всего, решат, кто войдет в состав коалиции, другие вопросы. И, как только они начнут работу, мы увидим и новое руководство Верховной Рады, и распределение депутатов по комитетах. Как видим, никаких проблем и противоречий не будет", – подводит итог Фесенко.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


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Тег выборы, работа, Рада, отпуск, регистрация, парламент, результаты, фесенко

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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