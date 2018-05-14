Отразится ли на Украине увольнение Суркова: у Путина дали ответ

Куратор Кремля по захвату Донбасса в ближайшее время может отойти от дел

Независимо от будущего помощника президента РФ Владислав Суркова, политика Москвы по Украине не изменится, так как ее определяет не он, а российский лидер Владимир Путин. Об этом сказал журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос, изменится ли политика Кремля в случае увольнения Суркова, он ответил: "Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ. И внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру".

В то же время Песков не стал отрицать, что помощник президента РФ будет уволен, но и не подтвердил этого.

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"Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений, и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем", – сказал Песков.

Отметим, что в СМИ в последнее время ходят разговоры о том, что Владислава Суркова хотят заменить, и украинский вопрос в Кремле будет вести другой человек.

Как рассказывал сайту "Сегодня" источник, приближенный к Трехсторонней контактной группе, в Кремле придумали, кем заменить Суркова на переговорах с Волкером.

В свою очередь директор Социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что Сурков больше не нужен Путину, поскольку не сумел захватить Украину. Эксперт считает, что в России происходит закат политической звезды помощника президента РФ.