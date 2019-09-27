Отставка Данилюка в руках Зеленского: что нужно знать о секретаре СНБО

Более года назад чиновника уволили из Минфина, а в СНБО пока продержался четыре месяца

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подал в отставку. Пока его заявление лежит в Офисе президента и глава государства примет решение, когда вернется из США. Сайт "Сегодня" предлагает вкратце ознакомиться с биографией чиновника.

Родился 22 июля 1975 года в Григориополе, Молдавская ССР. Имеет три высших образования: окончил Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский институт инвестиционного менеджмента, а также получил степень MBA Индианского университета (США).

Владеет пятью языками. Хобби – экстремальные виды спорта: увлекается мотоциклами, парапланами, каяками.

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Женат. Супруга Ольга Данилюк возглавляет театральную лабораторию при "Художественном Арсенале" в Лондоне. Старшему сыну Ричарду 15 лет, младшему сыну Владимиру – 8, он родился в Лондоне. Жена и дети являются гражданами Великобритании.

Александр Данилюк – опытный экономист и управленец. Долгое время трудился в ведущих инвестиционных фондах мира, в частности в Лондоне. При прежней власти работал постпредом президента в Кабмине (2014 г.), замглавы Администрации президента (2015), министром финансов в правительстве Гройсмана (2016). Близко дружил с "отцом" грузинского "экономического чуда" Кахой Бендукидзе, разделяет его идеи.

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Сам Александр Данилюк заявил 23 мая 2016 года о своем отказе от британского гражданства по причине планов построить политическую карьеру в Украине.

С президентом Украины Владимиром Зеленским Данилюк познакомился в феврале 2019.

"...Была встреча с Зеленским. Мы тогда с Айварасом Абромавичюсом встретились, чтобы посмотреть на него. Мы встретились, и я понял, чего ему не хватает. Очень быстро. Он сам сказал – у него нет нормальных отношений с западными партнерами. Его не понимают. И поэтому я взял паузу и за 2 дня организовал ему встречу с МВФ, с американским послом, французским послом, "мировой семеркой", Всемирным банком, Куртом Волкером. Это стало моей сферой ответственности", – рассказывал Данилюк в эфире одного из украинских телеканалов.

28 мая 2019 года Александр Данилюк был назначен главой СНБО соответствующим указом президента. После своего назначения Данилюк рассказывал, как должен работать СНБО.

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