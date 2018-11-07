Отставка генпрокурора Луценко: почему здравый смысл в Раде победил эмоции

За заявлением об отставке генерального прокурора Украины Юрия Луценко могут скрываться не только острые вопросы, связанные с расследованием резонансных уголовных дел с нападением на активистов, а и проблемы более глубокие. Одной из них, например, может быть то, как ротация главы ведомства скажется на реформах в правоохранительной системе, что будет с открытыми ранее уголовными производствами против террористов или членов "семьи" Януковича и т.д. Вероятно, отчасти по этим соображениям в сессионном зале парламента рассмотрение вопроса об увольнении генпрокурора поддержали накануне всего 38 нардепов. Эксперты, опрошенные сайтом "Сегодня" по поводу причин такого прагматизма парламентариев, не захотевших обсуждать увольнение Луценко, констатировали, что на самом деле в смещении главы ГПУ все-таки больше минусов, чем плюсов.

Как рассказал нам политолог Александр Палий, несмотря на внезапное заявление Юрия Луценко в сессионном зале парламента, он все-таки усидит в кресле генпрокурора.

"Никакой отставки на самом деле не будет, глава ГПУ, скорее всего не поменяется. Если бы генпрокурор ушел в отставку, конечно, серьезно изменились бы подходы к решению проблем (в правоохранительной сфере, – Авт.), и в какую сторону они изменились бы, в лучшую или худшую, утверждать не могу, но, скорее всего, в худшую. Сейчас мы видим, что в принципе, правоохранительные органы уже частично эффективные. Почему частично? Потому что, например, по делу Гандзюк заказчики не установлены. Но сейчас же не применяются методы воздействия на подозреваемых такие, как, например, были в 18-м веке, а значительно гуманнее. По этой причине подозреваемые просто молчат", – отметил эксперт.

Он спрогнозировал, что общественность будет в дальнейшем наблюдать, что "расследования по нападениям на активистов будут продолжены, они не будут настолько уж популистическими".

"Мы видим, что подход – серьезный с стороны прокуратуры, нет никакого покрывания, нашли исполнителей преступлений. Сейчас же есть какая-то часть политического класса, которая любые такие истории использует для спекуляций. С одной стороны, это делают и наши некоторые политики, с другой стороны – Россия. Играют на том, что у нас люди сердобольные, и как только возникают какие-то нарушения прав, – сразу же начинается очень бурная реакция. А отдельные политики на этом играют, потому что им надо напоминать о себе, особенно отдельные депутаты. Они неспособны написать какие-то системные правила, которые помогали бы расследованию правоохранительных органов. И они прибегают к такого рода манипуляциям на каких-то отдельных случаях, которые, к сожалению, у нас происходят", – аргументировал Палий.

В свою очередь, по словам политолога Евгения Магды, в политическом смысле Юрий Луценко, заявивший о своем уходе в отставку с поста генпрокурора, "поступил правильно".

"Он продемонстрировал, что не цепляется за власть. Но ожидать, что его уволят, я бы все-таки не стал. Дело не в том, что это невыгодно власти, или не выгодно самому Луценко, а в том, что это может развязывать сценарии крупной дестабилизации и вряд ли эта перспектива будет радостной для всех украинских политиков, которые, по крайней мере трезво мыслят. Если они понимают угрозы, с которыми сталкивается Украина в ближайшее время, они отнесутся к господину Луценко, скажем так, снисходительно и оставят на этой должности", – пояснил он.

При этом Магда исключает личную заинтересованность отдельных нардепов, против которых ГПУ открыла и расследует уголовные производства (а также ставила вопрос о снятии с них депутатского иммунитета), которые могли бы использовать ситуацию с отставкой как элемент давления на главу ГПУ и пытаться как-то "торговаться" с Генпрокуратурой, добиваясь закрытия дел против них.

"Такие избранники есть в депутатском корпусе, но их присутствие некритично. Они же не составляют подавляющего большинства в Раде. Поэтому я не вижу в этом, честно говоря, большой проблемы. Да, они могут проголосовать (за отставку Луценко, – Авт.), но, например, господин Онищенко [внефракционный нардеп Александр Онищенко] или господин Клюев [внефракционный нардеп Сергей Клюев], или Евгений Бакулин пребывают в бегах, и они проголосовать не смогут. Поэтому тут этот тезис не работает", – сказал политолог.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко пояснял, что у Рады не будет политической воли отправлять в отставку генпрокурора, потому что чехарда вокруг поста главы ГПУ в среднесрочной перспективе действительно не выгодна Украине и властям.

"В целом для властей не очень выгодно лишиться лояльного генерального прокурора, поскольку надо понимать, что вряд ли сейчас Юрию Витальевичу найдут замену – кандидатуру, которая будет лояльной или не менее лояльной к главе государства, чем Луценко. Понятно, что для властей это абсолютно невыгодно. Потому что Юрий Луценко неплохо вписывается в имеющуюся властную парадигму, и он абсолютно выгоден для Банковой в первую очередь. Поэтому я рассматриваю это (заявление об отставке. – Авт.) в данном контексте больше как пиар генпрокурора", – акцентировал эксперт.

Тот факт, что в Раде народные депутаты из прагматичных соображений не собираются проводить ротацию руководителя Генпрокуратуры, подтвердила нам и политолог Олеся Яхно-Белковская. По ее словам, "у депутатов нет цели что-то кардинально изменить в этой ситуации – отправить кого-то в отставку или еще что-то в этом роде".

"Поэтому поддержка рассмотрения отставки Луценко 38 нардепами сама за себя говорит, что голосов для отставки генпрокурора нет, да и в общем-то нет такой цели", – пояснила она.

Как сообщалось, 6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, сделал громкое заявление. Рапортуя о расследовании производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, генпрокурор заявил, что подаст президенту заявление об отставке.

Подробнее о скандале с отставкой генпрокурора читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Заявление Луценко об отставке: все, что нужно знать".