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Отставка Гончарука и новый Кабмин: в "Слуге народа" рассказали, как будут голосовать

4 марта, 11:44

Денис Беспалов

В пропрезиденсткой фракции есть голоса для переформатирования Кабинета министров

У фракции "Слуга народа" есть достаточно голосов для отправки Алексея Гончарука в отставку с должности премьер-министра и назначения нового главы правительства. Новый состав правительства будет проголосован пакетом, за исключением министра иностранных дел и министра обороны – за эти назначения будут голосовать отдельно. Об этом сообщила депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, комментирую подготовку к внеочередному заседанию Рады, передает "Укринформ".

"Вчера было голосование, оно не было сигнальным, оно было формальным. За отставку Премьера проголосовали все, кроме трех, то есть трое воздержались. За нового Премьера, то есть за назначение Шмыгаля, все проголосовали... А нас было более 236 в конечном итоге, если я не ошибаюсь. Таким образом, у меня нет сомнений, что отставка премьера Гончарука будет принята, а назначение Шмыгаля будет проголосовано", – сообщила Верещук.

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"Состав правительства будет проголосован, как я только что услышала от коллег. Министр иностранных дел, министр обороны, как вертикаль Президента, будет голосоваться отдельно, а остальной состав правительства будет голосоваться вместе. Там будут как те люди, которые остаются на своих должностях, равно как и люди, которых будут назначать", – добавила она.

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Алексей Гончарук

Ирина Верещук уверена, что депутаты во фракции "Слуга народа" не изменят своей позиции.

Напомним, по данным СМИ, новым главой правительства будет назначен Денис Шмыгаль, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий. Более подробно о кадровых перестановках читайте в материале: "Кабмин Шмыгаля": СМИ назвали имена новых министров.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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