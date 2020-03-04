Отставка Гончарука и новый Кабмин: в "Слуге народа" рассказали, как будут голосовать

У фракции "Слуга народа" есть достаточно голосов для отправки Алексея Гончарука в отставку с должности премьер-министра и назначения нового главы правительства. Новый состав правительства будет проголосован пакетом, за исключением министра иностранных дел и министра обороны – за эти назначения будут голосовать отдельно. Об этом сообщила депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, комментирую подготовку к внеочередному заседанию Рады, передает "Укринформ".

"Вчера было голосование, оно не было сигнальным, оно было формальным. За отставку Премьера проголосовали все, кроме трех, то есть трое воздержались. За нового Премьера, то есть за назначение Шмыгаля, все проголосовали... А нас было более 236 в конечном итоге, если я не ошибаюсь. Таким образом, у меня нет сомнений, что отставка премьера Гончарука будет принята, а назначение Шмыгаля будет проголосовано", – сообщила Верещук.

Реклама

"Состав правительства будет проголосован, как я только что услышала от коллег. Министр иностранных дел, министр обороны, как вертикаль Президента, будет голосоваться отдельно, а остальной состав правительства будет голосоваться вместе. Там будут как те люди, которые остаются на своих должностях, равно как и люди, которых будут назначать", – добавила она.

В тренде Премьер-министр Гончарук подал в отставку

Ирина Верещук уверена, что депутаты во фракции "Слуга народа" не изменят своей позиции.

Напомним, по данным СМИ, новым главой правительства будет назначен Денис Шмыгаль, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий. Более подробно о кадровых перестановках читайте в материале: "Кабмин Шмыгаля": СМИ назвали имена новых министров.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама