Отставка Гончарука стала неожиданностью для "слуг народа"

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

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Отставка премьер-министра Алексея Гончарука стала полной неожиданностью для народных депутатов из фракции "Слуга народа".

"Я сам только что узнал из СМИ. Это полная неожиданность для меня. Сейчас с фракцией будем обсуждать. Больше пока не могу ничего сказать", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Роман Грищук.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке в пятницу, 17 января, о чем написал на своей странице в Facebook.

Напомним, днем ранее, на фоне сообщений о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Гончарук является лучшим главой правительства за всю историю Украины.

Ранее на анонимном канале появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским.

Содержание беседы активно обсуждали СМИ. Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике".

Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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