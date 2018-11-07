Отставка Луценко: эксперт указала на важные детали демарша генпрокурора в Раде

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе вчерашнего выступления в стенах парламента и заявления об отставке сделал тактически правильный ход с политической и технологической точки зрения.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политконсультант, кандидат юридических наук Ирина Серова.

"Такие истории в украинском парламенте уже были, когда подобного уровня государственные функционеры делали вид, что подают в отставку, и тем самым проваленная отставка говорила том, что у него будет уже иммунитет на следующий год. То есть к этому вопросу депутаты уже не смогут вернуться заново. Исходя из этого, даже если его действительно захотят отправить в отставку, его не отправят, согласно регламенту. С точек зрения технологической и политической это был очень правильный шаг со стороны Луценко. Он одним махом он снял с себя те имиджевые риски, которые несет "дело Гандзюк". Но с другой стороны показал, что в принципе не боится и не держится за должность. Поэтому тактика была выбрана абсолютно правильно. То, что в парламенте не набралось голосов за его отставку (при голосовании о рассмотрении вопроса об отставке генпрокурора на заседании ВРУ инициативу поддержали 38 нардепов. – Авт.) говорит о том, что его фигура так или иначе имеет поддержку в различных фракциях", – объяснила эксперт.

Как подчеркнула Серова, можно говорить о том, что сам Луценко начал задумываться над своим будущим и, возможно, идет на возобновление своей политической карьеры: "не чиновничьей, а именно политической". Депутаты же в свою очередь в сессионном зале показали отсутствие политической воли ускорять вопрос о замене главы ГПУ.

"Например, насколько можно было смотреть по процедуре голосования, то в разных фракциях были те, кого якобы не было в зале – то есть в результатах голосования было указано, что тот или иной депутат "не голосовал", "не голосовал". Можно ли говорить только о фракциях большинства? Не думаю, такие представители с такой тактикой есть во всех фракциях парламента", – добавила она.

Ранее эксперты объясняли сайту "Сегодня", какие плюсы и минусы могут быть для Украины и общества от смещения генпрокурора Юрия Луценко с его должности.

Как сообщалось, 6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, сделал громкое заявление. Рапортуя о расследовании производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, генпрокурор заявил, что подаст президенту заявление об отставке.

Подробнее о скандале с отставкой генпрокурора читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Заявление Луценко об отставке: все, что нужно знать".