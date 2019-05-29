Отставка Луценко: у Зеленского пообещали, что дополнительных шоу не будет

Луценко намерен оставаться в должности до выборов

Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri.

Отставки гепрокурора Юрия Луценко не стоит ждать до результатов досрочных выборов в парламент. Об этом во вторник, 28 мая, заявил глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков, передает 112 Украина.

Он пояснил, что нардепы ранее, несмотря на договоренности, не стали голосовать за поддержку президентских инициатив. Ввиду этого, решений кадровых вопросов в Верховной Раде в ближайшее время не предвидится.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, что состоялись в АП. А большая часть поступила как обычно – проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками – я не думаю, что это будет правильно", – отметил Разумков.

Ранее Луценко заявил, что не покинет свой пост до выборов в Раду и формирования нового парламента. А после выборов готов будет вернуться в политику, но не в списки какой-либо партии.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.





Напомним, в ноябре прошлого года генпрокурора и других глав силовых структур депутаты вызвали в парламент для отчета относительно расследований нападений на активистов в Украине, в том числе и гибели Екатерины Гандзюк. Во время своего эмоционального выступления Луценко заявил, что подает в отставку. Однако Рада не набрала голосов для его увольнения.

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