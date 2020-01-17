Отставка премьер-министра Украины: у Зеленского сделали заявление

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сегодня объявил о своей отставке, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с соответствующим заявлением.

Об этом 17 января сообщили в Офисе президента, уточнив, что глава государства еще рассматривает обращение премьера.

"Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", – заявили в ОПУ.

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Напомним, что Гончарук решил сложить полномочия по собственному желанию на фоне скандала со "слитыми" в СМИ аудиозаписями с правительственных заседаний, на которых глава правительства нелицеприятно отзывается о президенте Зеленском, а себя называет "профаном в экономике".

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером", – так он прокомментировал свое решение.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг отставки украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике на нашем сайте.

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