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Отставка Суркова: Собчак раскрыла подробности

25 мая, 12:41

Известная журналистка запостила сообщение в Telegram-канале "Кровавая барыня"

Сурков и Путин. Фото: facebook.comAtlanticCouncil.
Сурков и Путин. Фото: facebook.comAtlanticCouncil..

Популярная телеведущая, известная журналистка и оппозиционный российский политик Ксения Собчак прокомментировала сообщения СМИ об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, которого называют "куратором" фейковых "республик" Донбасса.

По ее словам, помощник Путина подал заявление об уходе еще две недели назад. Об этом Собчак написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", развивая сообщение "Незыгаря".

Напомним, первые слухи об уходе Суркова появились еще в начале мая.

Ранее сообщалось, что смена Кремлем неформального куратора оккупированных территорий – Абхазии, Южной Осетии и т.наз. "Л/ДНР" – Суркова на выходца из ГРУ, отозванного из Беларуси и не принятого в Украине "дипломата" Михаила Бабича вызвала ажиотаж в оккупационных администрациях и "силовых структурах" на Донбассе, поскольку главари "Л/ДНР" ждут от нового куратора кадровых чисток.

Также напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил нового официального "куратора" Донбасса. Указом от 17 апреля он отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна и назначил на эту должность Алексея Филатова.

Цель управления администрации, которое возглавлял Говорун, обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией. 

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Тег отставка, Донбасс, собчак, куратор, Сурков

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