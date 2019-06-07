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Отставки Климкина, Полторака и Грицака: зачем это Зеленскому и почему Рада не будет голосовать

7 июня, 14:10

Эксперты отметили, что президенту нет смысла выносить такие инициативы на голосования парламента

Фото: president.gov.ua

Прежде чем вносить в Верховную Раду инициативы об отставке глав МИДа, СБУ и Минобороны, президент Владимир Зеленский должен представить своих кандидатов на эти должности.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали политологи Виталий Бала и Олеся Яхно-Белковская.

Так, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что от Зеленского стоит ожидать повторных инициатив, поскольку это ему выгодно.

"Это нужно Зеленскому, потому что это – технологическая составляющая его избирательной кампании. Ему надо, чтобы Рада была во всем виновата", – говорит Бала.

При этом, как отмечают эксперты, Рада не будет за это голосовать, пока неизвестны имена кандидатов по этим направлениям.

"Верховная Рада хотела бы увидеть кандидатуры, которые Зеленский предлагает на эти должности. Таким образом, я считаю, можно было бы решить этот вопрос. В противном случае – какой смысл им голосовать? Освободить место для временно исполняющего, который ниже по статусу? Если говорить о Министерстве иностранных дел, то это сейчас нам точно не нужно. Пусть выступает с кандидатурами. И в тот же день их сразу назначает", – дополняет Бала.

То, что Рада боится "котов в мешках", отмечает и Олеся Яхно-Белковская.

"Проблема не в том, чтобы кого-то уволить. Проблема в том, что он никого не предлагает. В такой ситуации Верховная Рада не будет никого отправлять в отставку. К тому, что руководителем (МИДа, СБУ и Минобороны. – Ред.) станет представитель "95-го квартала", я думаю, Рада точно странно отнесется. Так, мы приходим к тому, что или первые заместители возглавят эти направления, или вообще неизвестно кто. Рада не будет за это голосовать. Я не думаю, что это перспективно", – считает Яхно-Белковская.

Кроме того, эксперт отмечает двойственность подходов команды Зеленского к решению кадровых вопросов.

"Так, например, команду Зеленского не устраивает, что в случае отставки [генерального прокурора Юрия] Луценко направлением будет руководить его заместитель. Об этом говорил сам [представитель президента в парламенте Руслан] Стефанчук. Мол, их не устраивает заместитель. А в случае СБУ он их устраивает. Это абсолютная двойственность подходов", – продолжает Яхно-Белковская.

Напомним, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Раду постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина. Но Рада отказалась уволить Степана Полторака с должности министра обороны. За соответствующее постановление проголосовали лишь 67 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, Верховная Рада не поддержала представление президента об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел. Соответствующее решение поддержал только 141 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также парламент отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, о чем просил депутатов глава государства. Соответствующее постановление поддержали только 78 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.


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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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