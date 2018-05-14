Отстранен "за антисемитизм": в МИД приняли решение по консулу в Гамбурге
Сейчас идет основательная проверка в отношении украинского дипломата, сообщила Беца
За скандальные заявления консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца отстранили от работы и, возможно, даже отзовут на Родину.
Об этом рассказала в комментарии Укринформу спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
Она отметила, что МИД решительно осуждает всякие антисемитские высказывания.
"Министерство иностранных дел не только не терпит, а решительно осуждает любые проявления антисемитизма. Поэтому сразу после появления сообщений о возможных антисемитских сообщениях украинского консула в Гамбурге госсекретарь МИД открыл дисциплинарное производство. Сейчас консул отстранен от работы, в ближайшее время возможен его отзыв", – сказала Беца.
Спикер МИДа добавила, что сейчас идет основательная проверка относительно Марушинца и ее результаты будут озвучены позже.
Напомним, речь идет о том, что консул якобы размещал на своей странице в Facebook антисемитские заявления. При этом аккаунт дипломата доступен для просмотра только его друзьям.
Как сообщалось двумя неделями ранее, президент Петр Порошенко осудил проявления антисемитизма в Украине. По мнению главы государства, в нашей стране нет места для дискриминации и нетерпимости.
Ранее в Министерстве внутренних дел Украины недавно опровергли обвинения 57 американских конгрессменов в финансировании антисемитизма. В украинском ведомстве отвергли и обвинения в адрес военного подразделения Нацгвардии "Азов", который конгрессмены назвали "неонацистским батальоном".
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