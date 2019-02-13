Отстранение Супрун: Кабмин подаст жалобу на судью в Высший совет

Правительство просит проверить окружного судью на наличие у него полномочий выносить решение по делу Ульяны Супрун

Фото: пресс-служба Кабмина.

Отстранение Супрун: Кабмин подаст жалобу на судью в Высший совет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/43c/f20/5c643cf20843d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/43c/f20/5c643cf20843d.jpg 2019-02-13T17:33:00+02:00 Политика Правительство просит проверить окружного судью на наличие у него полномочий выносить решение по делу Ульяны Супрун

Высший совет правосудия Украины рассмотрит адресованную Кабинетом министров дисциплинарную жалобу на киевского судью, который отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения.

"Обратиться в Высший совет правосудия с жалобой касательно дисциплинарного проступка (дисциплинарной жалобой) судьи окружного административного суда города Киева Каракашьяна Сергея Константиновича по делу №640/463/19 по иску Мосийчука И.В. к исполняющему обязанности министра здравоохранения Супрун Ульяне, третье лицо – Кабинет министров, про установление отсутствия компетенции (полномочий)", – говорится в протокольном распоряжении.

Кроме того, подписать жалобу правительство поручило министру Кабинета министров Александру Саенко.

Как сообщал сайт Сегодня, дело Ульяны Супрун входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже.

Напомним, на прошлой неделе Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

Мы уже писали, что 11 февраля судья удалился в совещательной комнате и до сих пор не вынес решения по ходатайству министерства юстиции об отмене ограничения деятельности Ульяны Супрун.

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