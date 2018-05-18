"Оттягивать больше нельзя": Парубий рассказал, когда примут закон об Антикоррупционном суде

По словам главы парламента, один из наиболее дискуссионных вопросов – это полномочия Общественного совета, который будет заниматься подбором кандидатур

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что уже в четверг, 24 мая, парламент примет закон об Антикоррупционном суде.

Как отметил Парубий, "оттягивать больше нельзя".

По его словам, в понедельник, 21 мая, профильный комитет должен принять решение по законопроекту, "и я думаю, что мы будем иметь шанс – не утром, а после обеда (вторник) – начать рассмотрение антикоррупционного суда. Последний срок – это среда утром".

"Если позиции будут согласованы с Венецианской комиссией, согласованы с МВФ, то на самом деле это будет не такая уж большая дискуссия ... И я надеюсь, и рассчитываю, что мы сможем, даже если придется обсуждать несколько часов во вторник и в среду, в четверг выйти на принятие решения", – сказал председатель ВР.

Как заявил Парубий, существует "большая вероятность", чтобы "на следующей неделе в четверг мы получили решение по антикоррупционному суду, и чтобы это решение было согласовано с МВФ и Венецианской комиссией".

По словам главы парламента, один из наиболее дискуссионных вопросов – это полномочия Общественного совета, который будет заниматься подбором кандидатур в Антикоррупционный суд.

Парубий сообщил, что существуют различные варианты решения этого вопроса, но "в каждом из этих вариантов решение Общественного совета будет определяющим".

"Один из вариантов – если Общественный совет международных экспертов дал решение не поддерживать кого-то из кандидатов, то он сможет в течение 10 дней подать апелляцию в квалификационную комиссию, а квалификационная комиссия, удовлетворив эту жалобу, может повторно обратиться в Общественный совет", – рассказал он.

По мнению Парубия, такая формулировка является "достаточно компромиссной", и тогда будет сохранен подход, что Общественный совет международных экспертов принимает решение.

На днях президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда.

Отметим, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила только 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долларов от МВФ. Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Напомним, ранее в ЕС выражали недовольство президентским законопроектом об Антикоррупционном суде, отметив несоответствие некоторых его положений с рекомендациями Венецианской комиссии.