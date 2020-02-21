ОтвечайТЕ, министры: спецэфир канала "Украина 24" из Кабмина

На вопросы зрителей и читателей будет отвечать глава Минюста и его команда

В пятницу в 17:00 телеканал "Украина 24" проведет специальный эфир из Кабинета министров Украины. Отвечать на ваши вопросы будут министр юстиции Денис Малюська, а также его команда.

Свои вопросы присылайте в мессенджеры по номеру 050 324 24 24.

Онлайн-трансляцию также проведет сайт "Сегодня":

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А сразу после спецэфира, в 19:00, на телеканале "Украина 24" выйдет программа "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном". В этот раз гостем станет министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Напомним, ранее глава Минюста Денис Малюська в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что заключенным в местах лишения свободы раздадут планшеты, а украинцы смогут жениться не только в ЗАГСах. Также министр рассуждал, стоит ли украинцам давать своим детям слишком необычные имена – например, Z148.

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