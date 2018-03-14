Ответ Британии на отравление Скрипаля расколол соцсети

Сегодня, 16:15

Некоторые пользователи ждут усиления давления на Кремль, а другие откровенно разочарованы

Фото: AFP
Фото: AFP

Решение Великобритании ответить на инцидент в Солсбери, где произошло отравлением бывшего разведчика высылкой 23 дипломатов в Россию, а также планы экстренно созвать Совет безопасности ООН раскололо соцсети: некоторые пользователи считают, что эти меры – только начало, а другие не скрывают своего разочарования.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные комментарии обоих сторон.

Так, известный украинский блогер Кирилл Данильченко сравнил британский ответ с украинскими мерами в отношении боевиков.

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В свою очередь, другой блогер, Антон Комаров, разочарованно предположил, что россияне в ответ вышлют 23 британских дипломатов, и после этого "все забудется".

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А вот украинский публицист и писатель Юрий Винничук откровенно порадовался за ответ британцев и предположил, что следующими шагами может быть разрыв дипломатических отношений и отключение системы международных расчетов.

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Также не остался в стороне и известный своими саркастическими комментариями блогер Антон Ходза, который напомнил эпизод знаменитого российского фильма "Брат-2" с моментом вылета главных героев из США в Россию.

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В свою очередь, российский сетевой ресурс "Лентач" в качестве иллюстрации новости о решении Лондона сделал фотожабу из вирусного ролика с девизом "Вы кто такие, я вас не знаю, идите на**й", главным героем которого стала Тереза Мэй.

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Ранее сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже стало известно, что речь идет о работавшем на британскую разведку экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Также напомним, что Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с инцидентом с отравлением Скрипаля, а также предоставить в Организацию по запрещению химического оружия информацию по нейропаралитическому веществу "Новичок". 

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона. Никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.
Россия, Великобритания, британия, Тереза Мэй, отравление Скрипаля

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"Сегодня"

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