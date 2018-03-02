Ответ "Газпрому": Порошенко призвал украинцев прикрутить отопление

Сегодня, 17:14

В разгар новой "газовой войны" между Украиной и РФ президент призвал на помощь украинцев

Украинцев попросили помочь в противостоянии &quot;Газпрому&quot;. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Украинцев попросили помочь в противостоянии "Газпрому". Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко призвал украинцев прикрутить на несколько дней в своих домах температуру на один градус в ответ на то, что российский "Газпром" снизил подачу газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, такой ответ украинцев позволит разрушить коварный сценарий Кремля.

"Прикрутить – важная инициатива "Нафтогаза Украины", который призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля. "Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах", – написал глава государства.

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Также присоединиться к этой инициативе и прикрутить отопление президент призвал и госучреждения.

"Благодаря нашей сплоченности,"Газпром" и Кремль не смогут шантажировать Украину", – добавил Порошенко.

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже после срыва поставок газа из России. По его словам, "Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине.
газ, Россия, газпром, нафтогаз, отопление, Порошенко

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"Сегодня"

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