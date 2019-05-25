Ответ на ядерную угрозу России: генсек НАТО объявил о смене военной стратегии
На востоке и юге Европы образовались новые вызовы альянсу, говорит Столтенберг
Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию.
"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", – сказал Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.
Генсек НАТО объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую ядерную угрозу со стороны России. По его словам, с 2014 года сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.
"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций", – объяснил генсек НАТО и отметил, что сила альянса заключается именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".
Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовится к кибервойне. По его словам, альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер".
А тем временем главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину.
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