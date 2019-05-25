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Ответ на ядерную угрозу России: генсек НАТО объявил о смене военной стратегии

25 мая, 10:46

На востоке и юге Европы образовались новые вызовы альянсу, говорит Столтенберг

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", – сказал Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.

Генсек НАТО объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую ядерную угрозу со стороны России. По его словам, с 2014 года сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций", – объяснил генсек НАТО и отметил, что сила альянса заключается именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовится к кибервойне. По его словам, альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер".

А тем временем главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину.


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Тег Россия, НАТО, угроза, Столтенберг, ядерная безопасность

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Источник:

Интерфакс-Украина

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