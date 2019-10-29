"Отвод сил – билет в один конец": военный эксперт о ситуации в Золотом

/ Фото: Минобороны Украины

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Военный эксперт Олег Жданов считает, что разведение сил на Донбассе в районе Золотого и Петровского – это билет в один конец. По его мнению, оккупационные войска все равно будут нарушать договоренности. Об этом он сказал в комментарии сайту "Сегодня".

Он отметил, что, во-первых, Россия уже официально открестилась от того, что сможет гарантировать, что силы т.н. "ДНР" "ЛНР" не займут эти позиции. Во-вторых, не существует механизма контроля – нет третьей стороны, которая выступает рефери и гарантом выполнения обеими сторонами условий разведения войск.

"Кстати, в Станице Луганской очень негативный опыт по разведению. Ни один военнослужащий с той стороны не отведен. Их переодели в форму МЧС, они убрали оружие с обозримого нам пространства. В Станице Луганской добавилась одна огневая точка, и они не пускают специалистов по ремонту моста. Среди них должны быть такие люди, как геодезисты, которые определяют точные координаты на местности. Они боятся, что будет проведена точная привязка этих позиций и потом артиллерия сможет использовать эти данные для подготовки и ведения огня в случае обострения. А не продвигаются они вперед по одной простой причине. Как сказал начальник Объединенного оперативного штаба, каждый квадратный метр находится под прицелом наших снайперов. Поэтому сегодня говорить о разведении войск с военной точки зрения – это утопия. Я уже не беру социально-бытовой момент, что мы сейчас в зиму и дожди бросаем войска на необорудованные позиции", – сказал Олег Жданов.

Читай подробней о ситуации с разведением сил в материале сайта "Сегодня": Отвод сил на Донбассе: путь к миру или сдача украинских территорий.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно договоренностям в Минске разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

Смотрите также видео, как на днях президент Владимир Зеленский приезжал в Золотое пообщаться с ветеранами-добровольцами и местными жителями:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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