Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиков

REUTERS/Alexander Ermochenko

Президент России Владимир Путин пригрозил возвращением боевиков на передовые позиции в районе разведения сил на Донбассе, если туда будут заводить с украинской стороны полицейских и других силовиков. Об этом он сказал на пресс-конференции в Бразилии, сообщает сайт Кремля.

Он приветствовал разведение сил в Золотом и Петровском, однако указал на одни важный момент.

"Мы видим заявления официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и милиция, и Нацгвардия Украины. Тогда все то же самое будет сделано со стороны "ополченцев ЛНР и ДНР". Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется, нет … Но в целом что-то, конечно, делается. Вот, разведение в двух местах. Но там, вы понимаете, по всей линии надо разводить. Надо развести по всей линии так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать, и как можно быстрее", – сказал Путин.

Реклама

Отметим, что в участках разведения сил – Станица Луганская, Золотое-4 и Петровское, везде, где были отведены войска, – заходили полицейские с нацгвардейцами для поддержания правопорядка и помощи мирным жителям. В то же время руководством МВД и Минобороны не раз заявляло, что военные и силовики готовы реагировать на возможные вооруженные провокации боевиков, вплоть до возвращения на покинутые позиции.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет. 11 ноября в штабе Объединенных сил заявили – войска в Петровском разведены.

После этого начался этап разминирования территории. Пиротехники госслужбы по чрезвычайным ситуациям в первый день в районе участка разведения Петровское-Богдановка нашли и уничтожили шесть взрывоопасных предметов.

Также смотрите видео, как после отвода войск в Золотом, украинские правоохранители, раздражающие Путина, патрулируют поселок:

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама