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Медведев озвучил Путина – зачем российский премьер общался с болгарскими журналистами

Сегодня, 15:34

Слова Путина не воспринимаются Западом, считает Бала, поэтому его мысли решили вложить в уста Медведева

Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: AFP
Медведев озвучил Путина – зачем российский премьер общался с болгарскими журналистами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/948/5c7d0f94845a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/948/5c7d0f94845a8.jpg Политика Слова Путина не воспринимаются Западом, считает Бала, поэтому его мысли решили вложить в уста Медведева

Украина и Запад должны помнить, что решения в Кремле принимает не глава российского правительства Дмитрий Медведев, а президент РФ Владимир Путин.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, комментируя интервью Медведева болгарскому изданию "Труд".

По его словам, позиция, высказанная российским премьером, была заранее согласована с хозяином Кремля.

"По моему мнению, надо быть реалистом и четко понимать, что в Кремле решения принимает Путин, а не Медведев. И мы должны понимать, что эта позиция была согласована и обсуждена заранее с Путиным", – говорит Бала.

Как считает эксперт, Медведев на роль кремлевской марионетки был выбран не случайно. В России считают, что именно ему удастся достучаться до Запада.

"Почему это делается через Медведева? Потому что, когда он был на посту президента, он воспринимался как человек, который хочет сделать определенную перезагрузку в России. Поэтому человеком, который говорит "наружу", выбрали именно его. Ведь то, что говорится лично Путиным, априори не воспринимается теми, к кому идет эта апелляция. Поэтому была использована такая технология – озвучить Путина Медведевым", – дополняет эксперт.

Время подобного интервью было выбрано неслучайно, считает политолог, ведь долгое время Медведев вообще ничего не говорил об Украине.

"Это может быть связано и с украинскими выборами, и позицией Запада в отношении ситуации в Керченском проливе. Ранее Путин говорил, что они ничего делать не будут. Но это интервью выглядит как попытка показать, что Россия вроде бы готова к конструктивному диалогу. Но, опять-таки, мы должны понимать, что в Кремле все решения принимает Путин", – резюмировал Бала.

Напомним, народный депутат Дмитрий Тымчук назвал циничным заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о недопуске российских наблюдателей на выборы президента Украины. Глава российского правительства удивился решению украинской стороны и считает это нарушением международных обязательств.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами. 28 февраля он вступил в силу.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя несколько дней Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.

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Тег Россия, заявление, Путин, Медведев, кремль, бала, выборы 2019, Азовский кризис

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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