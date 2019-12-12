Палата представителей проголосовала за оборонный бюджет: Кулеба рассказал о важных для Украины последствиях

Важно, что санкции направлены против компаний, которые прокладывают трубопровод по дну моря

Дмитрий Кулеба / Фото: Кабинет министров Украины

Проголосованный Палатой представителей США проект оборонного бюджета страны содержит два важных элемента, которые будут способствовать укреплению обороноспособности, а также энергобезопасности Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, – пишет Укринформ.

"Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2020 год, в котором есть две принципиальных для Украины нормы", – отметил чиновник.

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Первая норма, по его словам, предусматривает предоставление Украине военную помощь в размере 300 млн долларов. "Это на 50 млн долларов больше, чем в предыдущем бюджете, из которых — что очень существенно – 100 млн долларов предусмотрены на летальное вооружения. Это очень важный момент для укрепления обороноспособности Украины и боевой готовности Вооруженных сил нашего государства", – отметил Кулеба.

Вторая норма — это санкции против "Северного потока – 2". Важно, что санкции направлены против компаний, которые прокладывают сам трубопровод по дну моря. "Эти санкции долгожданные, над ними работали многие игроки в течение нескольких лет. Это был очень долгий путь", – подчеркнул вице-премьер.

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Он уточнил, что усилия прилагали и международные партнеры, и общественные организации, и НАК "Нафтогаз Украины", и вся украинская дипломатия, "годами продвигала эти вопросы на всех уровнях, во всех переговорах". Как подчеркнул украинский чиновник, при этом озвучивалась позиция, что "Северный поток – 2" является политическим проектом, не обоснованным экономически.

"Те санкции, которые сегодня приняла Палата представителей, делают этот газопровод еще менее экономически целесообразным. Они существенно усложняют реализацию этого проекту, повышают расходы – и по деньгам, и по времени Россия не сможет завершить его в предусмотренные сроки", – отметил Кулеба.

Вместе с тем он подчеркнул, что это также будет способствовать укреплению позиции Украины в переговорах с РФ, "и речь идет не только о газовых переговорах, но о более широком контексте безопасности нашего государства".

Вице-премье-министр Украины при этом отметил, что нормы санкций "должны быть применены США как можно быстрее – не только в интересах Украины, но и в интересах всей Европы." Потому что "Северный поток – 2" создает безумный дисбаланс безопасности в Европе и предоставляет РФ конкретный рычаг для манипулирования и влияния в Центральной Европе и на Западных Балканах", – отметил украинский чиновник.

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