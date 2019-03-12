В Конгрессе США одобрены требования раскрыть доходы Путина

Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе государства

Фото: AFP

В Конгрессе США одобрены требования раскрыть доходы Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/617/f34/5c8617f346802.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/617/f34/5c8617f346802.jpg 2019-03-12T22:43:00+02:00 Политика Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе государства

Палата представителей Конгресса США во вторник единогласно одобрила законопроект, обязывающий директора Национальной разведки США представить законодателям подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента РФ Владимира Путина. Трансляцию голосования вел телеканал Си-эс-пи-эй-эн.

"Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" предписывает главе Нацразведки включить в доклад "известные источники дохода" российского лидера, в том числе якобы "используемых им посредников и подставные компании", а также должностных лиц и бизнесменов, которых в документе приписывают к числу олигархов.

Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе государства.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, президент РФ ежегодно отчитывается о своих доходах, крупных расходах и имуществе. Согласно последним данным, доходы Путина за 2017 год составили 18 млн 728 тысяч 268 рублей (около 274 тысяч долларов США. – Ред).

Отметим, в конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не относиться всерьез к подготовленному в США законопроекту о требовании раскрыть доходы президента России, назвав этот документ "русофобскими потугами".

Напомним, в Конгрессе США требуют доступа к деталям переговоров Трампа и Путина. Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Трампа, присутствовавшему на переговорах.

Также ранее в США рассказали о гибридной войне России. Москва использует опыт вмешательства в выборы США, который испытала на Украине, отмечает экс-глава американский разведки.

Напомним, в начале февраля председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

В апреле прошлого года Конгресс США опубликовал новые выводы о вмешательстве России в выборы. Комитет пришел к заключению, что, несмотря на попытки России вмешаться в предвыборный процесс, она не смогла каким-то образом повлиять на результаты голосования. Не было выявлено также фактов "сговора" президента США Дональда Трампа с Россией.

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