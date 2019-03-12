В Конгрессе США одобрены требования раскрыть доходы Путина
Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе государства
Палата представителей Конгресса США во вторник единогласно одобрила законопроект, обязывающий директора Национальной разведки США представить законодателям подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента РФ Владимира Путина. Трансляцию голосования вел телеканал Си-эс-пи-эй-эн.
"Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" предписывает главе Нацразведки включить в доклад "известные источники дохода" российского лидера, в том числе якобы "используемых им посредников и подставные компании", а также должностных лиц и бизнесменов, которых в документе приписывают к числу олигархов.
Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе государства.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, президент РФ ежегодно отчитывается о своих доходах, крупных расходах и имуществе. Согласно последним данным, доходы Путина за 2017 год составили 18 млн 728 тысяч 268 рублей (около 274 тысяч долларов США. – Ред).
Отметим, в конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не относиться всерьез к подготовленному в США законопроекту о требовании раскрыть доходы президента России, назвав этот документ "русофобскими потугами".
Напомним, в Конгрессе США требуют доступа к деталям переговоров Трампа и Путина. Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Трампа, присутствовавшему на переговорах.
Также ранее в США рассказали о гибридной войне России. Москва использует опыт вмешательства в выборы США, который испытала на Украине, отмечает экс-глава американский разведки.
Напомним, в начале февраля председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
В апреле прошлого года Конгресс США опубликовал новые выводы о вмешательстве России в выборы. Комитет пришел к заключению, что, несмотря на попытки России вмешаться в предвыборный процесс, она не смогла каким-то образом повлиять на результаты голосования. Не было выявлено также фактов "сговора" президента США Дональда Трампа с Россией.
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