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Пальчевский зарегистрировал политическую силу

1 июля, 14:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Новоиспеченный политик разочарован нынешним положением дел в стране

Владелец медицинского центра и сети лабораторий Eurolab Андрей Пальчевский зарегистрировал в Министерстве юстиции свою политическую силу "Победа Пальчевского".

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Только что зарегистрировали политсилу, называется "Победа Пальчевского". Смысл ее прост и понятен. Мы ждали 30 лет. Мы доверили новому руководству около года назад возможность повернуть дела в стране и разочарование достигло предела … Принципы существования движения очень простые – объединительная сила вокруг центра, а не разделение на восток, запад, север, юг. Для нас одинаково любимы Одесса и Чернигов, Львов, Закарпатье, Волынь и Черкассы. Что касается экономики, то давайте, так сказать, нематериальное оставим им, а займемся благосостоянием, борьбой с бедностью", – сказал Пальчевский.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля СБУ провела обыски в "Евролабе" из-за "сокрытия" коронавируса. В СБУ сообщили, что было открыто уголовное производство. В то же время сам Пальчевский записал видеообращение к главе спецслужбы Ивану Баканову.

Информацию о том, что клиника Eurolab Пальчевского скрывала положительные результаты тестов на коронавирус, подтвердил в эфире телеканала "Украина 24" мэр Киева Виталий Кличко.

Видео: facebook.com/a.palchevskyi

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политсила Андрей Пальчевский

Источник: Сегодня

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