Выборы в Европарламент: как повлияет на Украину перестановка сил в ЕС

По словам эксперта-международника, правые могут ставить палки в колеса, но многое будет зависеть от самой Украины

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Нынешняя потеря "большой коалицией" большинства в Европарламенте не значит, что внешняя политика ЕС, в том числе по отношению к Украине, резко изменится. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

Так, по его словам, у проевропейских сил есть потенциал для формирования большинства.

"Реально стоит дождаться политических переговоров. По состоянию на сегодняшний день коалиция, действительно, потеряла большинство. Но все-таки у проевропейских сил есть потенциал для формирования большинства. Пускай популисты получают треть мест, но остальное все же за проевропейскими силами. А раз это проевропейские силы, значит, они приверженцы политики Брюсселя по всем направлениям, в том числе и по Украине. Правые могут, конечно, палки в колеса ставить, но я не думаю, что они могут системно поменять политику или направления внутриевропейских реформ, поменять внешнюю политику ЕС. Как бы там ни было, "Европейская народная партия" займет первое место. Остальные, думаю, смогут договориться, учитывая то, что там усилилось присутствие левых социалистов. Изменение в плане более социального подхода к решению вопросов может быть, но нет таких предпосылок, которые бы говорили о том, что Европарламент поменяет свою политику и отношение к Украине", – говорит Кучухидзе.

Кроме того, считает эксперт, стоит помнить о том, что Европарламент не является ключевым институтом в решение вопросов продления или снятия санкций. Поэтому перераспределение сил не означает, что с России сразу же могут снять санкции.

"Ключевой орган, который принимает решение о продление санкций, – это Европейский совет. Европарламент не является ключевой инстанцией в формировании таких вопросов. Он может формировать политическую повестку дня, иметь собственную позицию в каких-то вопросах. Но, если смотреть в целом, то Европарламент – это нижняя планка. Его решения, конечно, недостаточно. У них там есть влияние на формирование Еврокомиссии, бюджетных процессов. Он может формировать повестку дня по поводу каких-то кредитных линий. Но это уже детали", – продолжает Кучухидзе.

Также стоит помнить, что многое в формировании отношений между Украиной и европейскими органами власти зависит, в первую очередь, от самой Украины.

"Много будет зависеть от Украины. Те критики, которые есть в Европарламенте, могут усиливать свое влияние, если мы будем проваливать свои реформы, если мы не будем следовать Минским соглашениям и так далее. Мы можем претендовать на большую помощь, если мы будем проводить больше качественных реформ. Так, мы становимся эффективнее, мы боремся с коррупцией. Есть реформы – есть доверие, есть доверие – есть поддержка. Так это работает", – подвод итоги эксперт.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий.

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