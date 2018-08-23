Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств поздравили Украину с Днем Независимости

На имя президента Украины Петра Порошенко продолжают приходить поздравительные телеграммы от лидеров иностранных государств, в связи с 27-ой годовщиной независимости Украины, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Главы государств пожелали дружественному народу Украины процветания и благополучия, а также выразили твердую приверженность укреплению дружественных связей и сотрудничества с Украиной в пользу взаимного развития и благосостояния" – говорится в сообщении пресс-службы президента в среду вечером.

Главу государства и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.

"По случаю национального праздника Украины, позвольте мне выразить Вам, Ваше Высокопревосходительство, мои поздравления и наилучшие пожелания процветания украинскому народу. Позвольте мне также выразить свою благодарность и поставить высокую оценку последовательным и настойчивым действиям вашего правительства в достижении правды и справедливости для жертв трагедии МН17 и их близких родственников. Мы ценим отличное сотрудничество между нашими двумя странами и другими членами Объединенной следственной группы, и мы с нетерпением ждем прогресса в этом же духе ", – говорится в поздравительном письме Короля Нидерландов.

Также поздравление президенту Украины поступили от президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса и президента Италии Серджио Маттареллы.

"По случаю национального праздника я рад выразить горячие пожелания мира и благополучия украинскому народу от имени итальянцев и от себя лично. Мир, стабильность и процветание в вашей стране остаются нашим искренним желанием и делом, которое мы с верой поддерживаем в рамках усилий, прикладываемых в этом направлении со стороны международного сообщества. Выполнение Минских соглашений является целью, к которой необходимо стремиться в интересах Украины и всей Европы в истинном духе сотрудничества и политической воли ", – отметил президент Италии.

Маттарелла также отметил, что Италия подтверждает свою полную поддержку принципов международного права, а также поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, и вместе с европейскими партнерами работает с целью полного и безусловного их обеспечения.

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"Я уверен, что в ближайшем будущем наши прочные и плодотворные двусторонние отношения получат дальнейшее толчок в рамках еще большего укрепления связи между Киевом и Европейским Союзом. С этими искренними пожеланиями передаю Вам лично и всему дружественному украинскому народу самые искренние пожелания благополучия ", – отметил Президент Италии.

Поздравление с Днем Независимости Украины также прислали генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, "Капитана-регента" Республики Сан-Марино Стефано Палмиеро и Маттео Чачи.

"Позвольте мне выразить убеждение, что дружеские и конструктивные отношения между Австралией и Украиной будут неуклонно расти", – говорится в послании генерал-губернатор Австралии. Он выразил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которую последовательно поддерживают в Организации Объединенных Наций и других международных форумах. "Австралия с нетерпением ждет украинских атлетов на" Игры Непокоренных ", которые состоятся в октябре этого года в Сиднее", – отмечает Питер Косгроув.

Поздравление украинскому народу и Главе Украинского государства направил также Папа Римский Франциск.

"По случаю Дня Независимости Украины передаю Вам, Ваше Высокопревосходительство, и гражданам Украины свои искренние поздравления. Надеюсь, что стремление найти решение на благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом ", – говорится в поздравлении.

Накануне президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил в адрес украинского президента Петра Порошенко поздравления по случаю Дня Независимости Украины.

Напомним, на военном параде в честь Дня Независимости будет представлено новейшее вооружение украинского производства. Как рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец, практически все новые образцы техники и вооружения увидят украинцы, которые до этого могли пощупать лишь избранные.

Сегодня Порошенко показал яркие фото с репетиции парада в Киеве.

Отметим, в связи с предстоящим военным парадом Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы, и принимает меры для предотвращения возможных провокаций.