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Папа Римский оценил "положительную динамику" в Украине

9 января, 16:50

Понтифик отметил роль ОБСЕ в мирном урегулировании на Донбассе

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римский Франциск, который в своем рождественском послании Urbi et Orbi ("Граду и миру") просил мира для Украины, отметил положительную динамика в мирном урегулировании на Донбассе.

Об этом он заявил в новогоднем послании к дипломатическому корпусу Ватикана 9 января – его сообщение распространила служба печати Святого престола.

Понтифик отметил, что "ценит попытки урегулировать ситуацию на востоке Украины, чтобы положить конец страданиям населения", и указал на положительную роль в этом процессе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Франциск призвал к разрешению так называемых замороженных конфликтов путем диалога, отметив ситуацию на Балканах и на Кавказе, упомянув Грузию, а также поддержал переговоры об объединении Кипра.

"Диалог, а не оружие — главный инструмент для разрешения разногласий", — подчеркнул глава Римско-католической церкви.

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Вдобавок к этому, Папа Римский выразил обеспокоенность из-за обострения в отношениях Ирана и США, и признался, что ему "больно наблюдать" за насилием в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Нигерии "в отношении ни в чем не повинных людей, в том числе многих христиан".

Напомним, что в декабре Франциск обещал молится за положительные результаты встречи в "нормандском формате".

А летом на организованном Ватиканом приеме для украинских епископов Папа Римский осудил происходящее на Донбассе, назвав это гибридной войной.

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