Папа Римский отреагировал на новое перемирие на Донбассе

Договоренность о Донбассе должна принести мир в этот регион, считает понтифик

Папа Римский Франциск приветствовал договоренность о новом режиме тишины на Донбассе, который вступает в силу с полуночи 27 июля. Он рассчитывает, что договоренность будет реализована на практике.

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Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик также считает, что мирному процессу поспособствует демилитаризация и разминирование территорий.

"Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно было принято в Минске членами Трехсторонней контактной группы. Этот знак доброй воли направлен на то, чтобы принести столь желанный мир в этот страдающий регион. Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования. Только таким образом можно будет восстановить доверие и заложить основы для примирения, которое так необходимо и так долго ожидается людьми", – сказал Папа Римский.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

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В то же время президент Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс заявил, что документ о достигнутом перемирии должен быть подписан всеми сторонами "нормандской группы" (Франции, Германии, Украины и России).

А тем временем главари "ДНР" и "ЛНР" приказали боевикам прекратить огонь на Донбассе. Начальники "народной милиции" обеих непризнанных "республик" выдали приказы о прекращении огня, которые довели до всех вражеских подразделений.

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