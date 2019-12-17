"Парад отставок" в Минздраве продолжается: замминистра Качурец уволилась

Младена Качурец в подробностях объяснила свое решение уйти из Министерства здравоохранения

Младена Качурец. Фото: Mladena Kachurets/Facebook

Вслед за генеральным директором Минздрава Украины по вопросам стратегического планирования и евроинтеграции Ириной Литовченко здравоохранительное ведомство покидает и замминистра Младена Качурец.

О своем решении чиновница сообщила на собственной странице в Facebook, опубликовав снимок заявления, в котором говорится, что она покидает должность по собственному желанию.

Фото: Mladena Kachurets/Facebook

"С первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе и формирование общей политической позиции не идет", – объясняет свою отставку Качурец.

По ее словам, заместители и руководители подразделений Минздрава игнорировали или блокировали все ее попытки определить стратегическое видение и обсудить ключевые политические решения и курс.

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"Я как заместитель министра не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета министров Украины", – признается чиновница, добавляя, что данный документ стал неожиданностью для большинства работников МОЗ.

Кроме того, она раскритиковала руководство министерства за отсутствие приказа о распределении обязанностей между заместителями, а также за раздачу приказов советникам министра в обход непосредственных заместителей и договоренность с новым руководством Одесского медицинского университета.

Также по словам Младены Качурец, нынешнее руководство привлекало к реформированию медицинской сферы людей "которые "дореформировали" украинскую медицину в течение 25 лет до состояния, которое мы наблюдали в начале реформ".

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Замминистра заявила, что реформирование здравоохранительной системы страны не может нравиться всем, поскольку "всегда есть те, чьи финансовые или родственные интересы будут страдать". На этом фоне она заявила, что руководство МОЗ поддерживает и поощряет восстановление в должностях тех, кому "комфортно и выгодно оставить старые коррупционные схемы". Конкретных имен женщина называть не стала.

"Не может быть компромисса или общей позиции с теми, кто олицетворяет коррупционную феодальную систему", – подчеркнула она.

Также Качурец пожаловалась, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая откладывает политические решения и публично озвучивает позицию, которая не обсуждалась внутри Минздрава, или обсуждалась без участия специалистов, которые непосредственно над ними работают.

Кроме того, Скалецкая не учла и предоставленные ей "сотни страниц аналитических записок, материалов, проектов решений".

"Я как заместитель министра считаю недопустимым такой непонятный и непрозрачный процесс принятия/непринятия решений. Оставаться в дальнейшем в должности для меня по многим причинам – это компромисс с совестью, на который я не пойду", – резюмирует Младена Качурец.

Напомним, в прошлом месяце Минздрав решил покинуть и глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, который сообщил о недопонимании, возникшем у него с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения.

А в октябре Кабинет министров уволил Артема Янчука от должности государственного секретаря Министерства здравоохранения.

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