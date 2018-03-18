Парламент Британии предлагает перенести Brexit

Дата выхода Великобритании из состава ЕС может быть перенесена из-за отсутствия договоренности по "ирландскому вопросу"

Комитет по Brexit в Палате общин британского парламента из-за затягивания переговорного процесса предложил перенести дату выхода Великобритании из состава Европейского Союза, сообщил DW.

Лондон и Брюссель до сих пор не могут прийти к согласию по вопросу границы между Северной Ирландией и Ирландией.

"Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены к октябрю 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода", – говорится в докладе комитета, представленного в воскресенье, 18 марта.

Период, во время которого Лондону и Брюсселю необходимо договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, кончается 29 марта 2019 года.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что пока не будет решен вопрос проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией, прогресса в переговорах о Brexit не будет.

Так, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй резко раскритиковала предложенный Еврокомиссией проект соглашения о Brexit, в частности предусматривающий, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Британии из состава блока.

При этом Брюссель согласился дать Великобритании после Brexit переходный период, в течение которого страна будет связана законами Евросоюза, но не сможет участвовать в его руководящих органах.