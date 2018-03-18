Парламент Британии предлагает перенести Brexit

Сегодня, 18:06

Дата выхода Великобритании из состава ЕС может быть перенесена из-за отсутствия договоренности по "ирландскому вопросу"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Комитет по Brexit в Палате общин британского парламента из-за затягивания переговорного процесса предложил перенести дату выхода Великобритании из состава Европейского Союза, сообщил DW.

Лондон и Брюссель до сих пор не могут прийти к согласию по вопросу границы между Северной Ирландией и Ирландией.

"Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены к октябрю 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода", – говорится в докладе комитета, представленного в воскресенье, 18 марта.

Период, во время которого Лондону и Брюсселю необходимо договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, кончается 29 марта 2019 года.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что пока не будет решен вопрос проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией, прогресса в переговорах о Brexit не будет.

Так, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй резко раскритиковала предложенный Еврокомиссией проект соглашения о Brexit, в частности предусматривающий, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Британии из состава блока.

При этом Брюссель согласился дать Великобритании после Brexit переходный период, в течение которого страна будет связана законами Евросоюза, но не сможет участвовать в его руководящих органах.
брюссель, лондон, дата, брексит, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость "Парламент Британии предлагает перенести Brexit". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Ангела Меркель. Фото: AFP

Меркель рассказала, как Brexit может ударить по бюджету ЕС

19 Февраля, 20:39

Взносы в бюджет ЕС придется увеличить после выхода Британии из Союза, однако не все страны-члены на это согласны

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Нидерланды не хотят платить больше из-за Brexit

19 Февраля, 14:59

Страна выступает против увеличения взносов в бюджет ЕС после выхода Великобритании из Евросоюза
Загрузка...

Евросоюз

Фото: bet-ibc.com

Лондон призвал Евросоюз заключить новый договор о безопасности

18 Февраля, 09:42

С предложением выступила Тереза Мэй

Евросоюз

фото twitter.com/NickDixonI

"Метафора Brexit": Кот из офиса премьера Британии подрался с "коллегой" из МИД

17 Февраля, 04:01

Впоследствии стало известно, что битву проиграл Ларри

Евросоюз

Борис Джонсон, фото AFP

России не стоит расслабляться: Джонсон озвучил позицию Лондона по санкциям после Brexit

14 Февраля, 14:51

Он напомнил, что опыт Великобритании лежит в основе более половины всех списков санкций ЕС

Евросоюз

YouTube не нашел доказательств вмешательства России в референдум Brexit

9 Февраля, 02:04

Слушания, посвященные теме фейковых новостей, прошли в рамках визита делегации британского комитета по цифровым технологиям в Вашингтон
Загрузка...