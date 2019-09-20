Парламент изменил календарный план работы: когда депутатам в Раду

В сессионном зале уже успели раскритиковать изменения в работе парламента

/ Фото: Верховная Рада

На сегодняшнем заседании Верховная Рада утвердила план работы. Следующий раз депутаты соберутся в сессионном зале 2-4 октября. Соответствующее постановление поддержал 231 народный избранник.

Изначально предполагалось, что 2, 3 и 4 октября депутаты проведут в комитетах, однако сегодня принято решение о проведении в эти даты пленарных заседаний.

Кроме того, неделей позже планировались пленарные заседания, но теперь оказалось, что с 7 по 11 октября народные избранники будут работать в комитетах.

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В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что изменения позволят более продуктивно работать парламента. Но не все разделяют его оптимизм.

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Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко возмущен, что заседания припадают на время проведения сессии ПА ОБСЕ и ПАСЕ, а также считает, что "слуги народа" срочно хотят назначить выборы в столице.

"Они хотят изменить закон о столице до 8 октября ... И плевать они хотели на то, что со 2 по 4 октября, когда они предлагают провести сессию (речь идет о пленарных заседаниях ВРУ – ред.), планируется Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская Ассамблея Совета Европы", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада согласилась взять в работу проект бюджета на 2020 год. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, проект бюджета-2020 будет изменен ко второму чтению.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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