Раду сокращают: получится ли уменьшить число депутатов до 300

/ Фото: Верховная Рада

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Во вторник, в первый рабочий день III сессии Верховная Рада решала вопрос, решить который не могли или не отваживались предшественники нынешних депутатов на протяжении двух десятков лет. А именно – сокращения численности украинского парламента до 300 депутатов. По итогам Верховной Раде с большим трудом удалось набрать простое большинство голосов, чтобы предварительно одобрить соответствующие изменения в Конституцию Украины. Но окончательное позитивное решение при таком раскладе вызывает большие сомнения.

Из истории вопроса

Сокращение числа депутатов – идея, которую смело можно заносить в список "извечных стремлений украинского народа". Подтверждением этому стали результаты Всеукраинского референдума 2000 года, на котором вопрос сокращения Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов поддержало 91,1% граждан. Оставим за скобками, с какой целью Леонид Кучма инициировал тогда народное волеизъявление. Факт остается фактом: на референдуме народ четко и однозначно высказал свое мнение по вопросу.

"Избиратели заинтересованы в уменьшении количества депутатов, потому что им все время навязывали мысль, что вместе с уменьшением идет и уменьшение расходов на Верховную Раду. Однако если расходы на парламент не изменятся, то рядовой избиратель не увидит существенных изменений", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" аналитик "Центр UA" Олег Савичук.

Но имелась одна небольшая, но существенная проблема. Сократить парламент без участия в процессе собственно парламента ни президент, ни народ никак не могли. А Верховная Рада сокращаться никак не хотела. При этом не одно поколение депутатов прошло в парламент под лозунгами сокращения численности депкорпуса или отмены депутатской неприкосновенности – этот пункт народ также поддержал на референдуме.

Лед тронулся лишь с избранием Верховной Рады нынешнего созыва. Запущенная в "турборежиме" монокоалиция в первые же дни работы направила президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) на рассмотрение Конституционного суда. Как можно догадаться уже из названия проекта, помимо нормы о сокращении численного состава парламента до 300 депутатов, проект содержит пункт, согласно которому выборы в ВР проводятся исключительно на пропорциональной основе (то есть по партийным спискам).

Есть замечания

16 декабря Конституционный Суд вынес свой вердикт, согласно которому законопроект не противоречит требованиям статей 157 и 158 Конституции. (Собственно, это и есть заключение КС – Конституционный суд должен был проверить проект именно на соответствие указанным статьям Конституции).

При этом КС имеет ряд замечаний к документу. Кратко их можно описать так:

народные депутаты должны избираться на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. В действующей Конституции это выписано, в предложенном проекте эта норма почему-то выпала;

закреплять тип избирательной системы в Конституции нет необходимости;

норма "Переходных положений" проекта, по которой после утверждения закона Верховная Рада, избранная до его вступления в силу "продолжает выполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины" вступает в острое противоречие с другой нормой Конституции. По которой любой парламент – избранный на очередных, досрочных и т.д. выборах выполняет полномочия вплоть до открытия Верховной Рады нового созыва.

"Если утвердить закон в таком виде, у нас есть риск того, что у нас будет период в стране, когда у нас не будет парламента", – отметил в эфире телеканала Украина 24 эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко, говоря о последнем из упомянутых замечаний.

Трудно сказать, кто в Офисе президента готовил этот законопроект. Но написан он действительно небрежно. Упомянутые "ляпы" – сделанные то ли случайно, из-за спешки, то ли сознательно давали прекрасную возможность оппонентам (а в данном случае объединились усилия противников "пропорционалки" и сокращения депкорпуса) в итоге отправить проект в корзину.

А депутаты – против

По большому счету, процедура и здравый смысл требовал от президентской фракции доработать документ, с учетом, как минимум замечаний КС (имеющих, отметим, только рекомендательную силу). Однако "Слуги народа" решили не искать легких путей. Профильный комитет ВР в итоге решил вынести вопрос в зал, в расчете, что уж 226 голосов, необходимых для предварительного одобрения, найдутся.

И они действительно нашлись. Но с большим трудом. Из фракции "Слуга народа" законопроект по тем или иным причинам (отсутствовали в зале, воздержались, голосовали против) решение не поддержало полсотни депутатов. Не дали за проект ни одного голоса ни "Батькивщина", в принципе давно и системно продвигающая идею "пропорционалки", ни "Европейская солидарность", ни "Голос". Равно, как ожидаемо не поддержали проект сформированные из мажоритарщиков депутатские группы.

Аргументы "против" звучали разные. "Слуга народа" Максим Бужанский, видимо, от имени противников проекта внутри монокоалиции отметил, что "сокращая численность (депутатов) с 450 до 300, мы сужаем представительство наших граждан в Верховной Раде".

"Батькивщина" и "Европейская солидарность" кивали на нарушение процедуры. Так, представитель "Батькивщины" Сергей Власенко акцентировав, что политсила всегда поддерживала пропорциональную систему, высказал подозрения, что закон сознательно не принимают "по процедуре".

"У меня есть одно подозрение: таким способом хотят предоставить возможность обжаловать, законно обжаловать это решение в Конституционном суде, чтобы Конституционный суд отменил уменьшение состава Верховной Рады и переход к пропорциональной системе. Это единственная цель, которая может быть, почему нам предлагают сделать это таким образом", – сказал Власенко с парламентской трибуны.

У мажоритарщиков были свои претензии.

"Давайте (сперва) апробируем пропорциональную систему: будет ли она будет действенной с точки зрения представительства граждан. А мы уменьшаем представительство граждан, сокращая Верховную Раду Украины в 300. Поэтому эти изменения в Конституцию не выдерживают критики. Фактически мы разрываем контакт, прямой контакт с избирателем. И сегодня мы принятием таких изменений в Конституцию ухудшаем политическую конкуренцию", - заявил сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко.

А народный депутат-мажоритарщик Сергей Рудык отметил, что изменения выгодны лишь большим партиям.

"Представителям политических партий выгоден новый Избирательный кодекс. Представителям политических партий, которые хотят идти не по мажоритарной, а пропорциональной системе, выгодны нынешние изменения. Им выгодно, когда будет меньше депутатов. Я не удивлюсь, если со временем они вообще предложат перевести народных депутатов на общественные начала. Чтобы народные депутаты работали по желанию, без зарплат", – сгоряча подал перспективную идею народный депутат.

Тем не менее, несмотря на тотальную оппозицию проекту, основной костяк монокоалиции нашел союзников. Пожалуй, впервые за историю парламента нынешнего созыва ими выступили депутаты "Оппозиционной платформы За жизнь". Именно эта фракция дала недостающие голоса и проект предварительно был поддержан.

Главные сложности – впереди

Что будет с законопроектом, пока неясно. Трудно представить, как монокоалиция сумеет набрать для решающего голосования 300 голосов. Тем не менее, в политике возможны сюрпризы. А потому совсем исключать, что когда придет время, проект получит необходимые голоса, не стоит.

Впрочем, даже в том случае, если голоса найдутся, закон может быть оспорен, предупреждают эксперты.

"Конституционный суд дал позитивный вывод по законопроекту – он отвечает Конституции. Но при этом Конституционный суд высказал предостережение. А, согласно регламента, если КС высказывает предостережение, парламент не может дальше, не учтя предостережения, работать над документом", – отмечает Богдан Бондаренко.

Олег Савичук также считает, что наибольшей опасностью для проекта является то, что "Слуги народа" решили не учитывать предостережение, которые Конституционный суд выразил в своем заключении.

"Решение Конституционного суда является обязательным к исполнению, его нельзя не учитывать. Если Конституционный суд указывает на недостатки проекта – то их надо исправлять, но Рада сегодня одним из таких решений откровенно пренебрегла. Более того, парламент нарушает собственные процедуры. В соответствии с Регламентом Верховной Рады, парламент должен учесть предостережение Конституционного Суда, заново подготовить текст изменений и снова его направить в Конституционный Суд. Сейчас же "Слуги" делают все для того, чтобы в будущем изменения были признаны неконституционными", – отмечает Олег Савичук.

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