Парламент рассмотрел около 180 поправок к законопроекту о рынке земли

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада 7 февраля продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук, закрывая вечернее заседание Верховной Рады 6 февраля.

Нардепы успели рассмотреть около 180 поправок к законопроекту.

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Все вечернее заседание представители фракции "Батькивщина", в том числе Юлия Тимошенко, стояли у стола президиума, что не позволило вести заседание спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Лишь после того, как заседание было закрыто, Разумков смог зайти в президиум Рады.

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Напомним, если Верховная Рада примет закон о рынке земли, украинская экономика в 2020 году получит дополнительные 0,23% роста, такие расчеты озвучил министр развития экономики Тимофей Милованов.

"0,23% ВВП – это по нашим оценкам дополнительный прирост уже в этом году. Но, к сожалению, он достаточно маленький, потому что это будет только 2-3 месяца (от открытия рынка земли до конца года – Ред.). Люди посмотрят как это все работает", – сказал Милованов.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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